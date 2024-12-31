الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

بعد تصريحات الشرع، واشنطن توجه رساله عاجلة لسوريا بشأن الانتقال السياسي للسلطة

الشرع،فيتو
الشرع،فيتو

 أعربت الولايات المتحدة عن أملها في أن تبدأ سوريا العملية الديمقراطية في أقرب وقت ممكن، وذلك بعد أن أشار قائد الإدارة الجديدة أحمد الشرع إلى أن الانتقال السياسي قد يستغرق وقتا أطول مما كان متوقعا.

واشنطن ترد على الشرع بعد "تصريح الـ4 سنوات"

وقال مسؤول أمريكي إن واشنطن تأمل في أن تكون انتخابات سوريا "حرة ونزيهة، وأن تجرى بطريقة شفافة وشاملة".

وأضاف المسؤول في تصريحات لصحيفة "ذا ناشيونال": "نأمل أن تتوفر هذه الشروط في أقرب وقت ممكن".
وتأتي هذه التصريحات بعد أن أثار الشرع قلقا، عندما أكد أن سوريا لن تجري انتخابات قبل 4 سنوات من الآن، وقد لا تتم المصادقة على الدستور الجديد قبل 3 سنوات.

 

وأوضح الشرع أن هذا الجدول الزمني يعود إلى "الحاجة لإجراء تعداد شامل للسكان، وهو أمر صعب في ظل الأزمة الإنسانية والنزوح الواسع في البلاد".

وتشير تقديرات الأمم المتحدة لعام 2025 إلى أن عدد النازحين داخليا في سوريا يقدر بحوالي 7.2 مليون، في حين يوجد 6.2 مليون لاجئ سوري في الخارج.

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الولايات المتحدة سوريا واشنطن

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