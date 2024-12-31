الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

وزير خارجية سوريا يعلن تواصله هاتفيا مع بدر عبد العاطي

الشيباني وعبدالعاطي،
الشيباني وعبدالعاطي، فيتو

قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، مساء اليوم الثلاثاء، إنه تواصل هاتفيا مع وزير الخارجية بدر عبدالعاطي.

اتصال بين وزير خارجية سوريا وبدر عبد العاطى 

وأضاف وزير الخارجية السوري فى منشور له على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعى “تويتر” مساء اليوم: “سعدت باتصال مع معالي وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، والذي أكد فيه على أهمية دور البلدين في تحقيق الاستقرار والازدهار للمنطقة، وأن مصر وسوريا يجمعهما تاريخ واحد ومستقبل واعد بإذن الله”.

الخارجية المصرية لم تصدر أي بيانات حول اتصال بدر عبد العاطي مع الشيباني

يشار إلى أنه حتى الآن لم يصدر عن وزارة الخارجية المصرية، أي بيانات رسمية حول إجراء الوزير بدر عبدالعاطي، محادثات هاتفية مع أسعد الشيباني وزير الخارجية فى حكومة سوريا الجديد التى تشكلت عقب سقوط نظام بشار الأسد.

قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، فى تصريحات سابقة له، إن موقف مصر من الأزمة السورية واضح ويعتمد على الانحياز لإرادة الشعب السوري والمتابعة الدقيقة لما يجري يوميًا.

وأضاف عبد العاطي حينها: "نأمل أن تكون عملية الانتقال في سوريا سلسة وسلمية، مع ضرورة إطلاق عملية سياسية شاملة لا تُقصي أحدًا، وتعبّر عن التنوع المجتمعي والديني والطائفي والعرقي في البلاد، يجب أن يكون جميع الأطراف ممثلين في هذه العملية الانتقالية التي يجب أن تكون ملكًا خالصًا للسوريين".

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بدر عبدالعاطى أسعد الشيباني وزير الخارجية بدر عبدالعاطي مصر وسوريا

مواد متعلقة

شيخ الأزهر ووزير الأوقاف يعزيان وزير الخارجية في وفاة شقيقه

مصر وفرنسا تشددان على أهمية الحفاظ على سيادة ووحدة وسلامة سوريا وبدء عملية سياسية شاملة

الجامعة العربية تحذر من إشعال الفتنة في سوريا وترفض التصريحات الإيرانية

بدر عبدالعاطي يستقبل وفد لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ (صور)

ads

الأكثر قراءة

ممدوح عباس ينهي أزمة تجديد زيزو مع الزمالك لـ 3 مواسم

مفصول الرأس بمنزله، مصرع مواطن في ظروف غامضة بالغربية

السلطات الليبية في طرابلس تهاجم المحال لمصادرة حلويات رأس السنة وأشجار الكريسماس (صور)

مصدر يكشف أزمة جديدة تواجه الزمالك لتفعيل بند شراء بنتايك

غدا، بدء تطبيق قرار مد الإعفاء من الرسوم لعملاء إنستاباي

أحمد الشرع يستقبل وفدا من الطائفة المسيحية في دمشق (صور)

ارتفاع أسعار نسكافيه بداية من الغد، وهذه قائمة الأسعار

بسبب الأزمة المالية، ممدوح عباس يشن هجوما على رموز الأبيض

منوعات

المزيد

أضواء ساطعة وأجواء احتفالية، ممشى أهل مصر يستقبل 2025 (صور)

سوريون وسودانيون وفلسطينيون يحتفلون برأس السنة وسط القاهرة (فيديو)

كيت ميدلتون تلجأ لوالدتها بعد مرورها بعام قاس، ما القصة؟

حل لغز بركان تسبب في تجمد الأرض قبل 200 عام

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الشوفان مساء اليوم الثلاثاء 31-12-2024 في الأسواق

كم سجل سعر كيلو الأرز بالأسواق اليوم الثلاثاء 31-12-2024؟

أسعار الزيت بالأسواق مساء اليوم الثلاثاء 31- 12- 2024

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم الثلاثاء 31/12/2024

المزيد

انفوجراف

جهود صندوق التكافل الزراعي لحماية الفلاحين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أدعية وأذكار لا تفوتك مع دخول شهر رجب الأصب

تفسير حلم عصير العنب في المنام وعلاقته بالتخلص من الهموم والأحزان

الإفتاء: غدًا الأربعاء غرة شهر رجب لعام 1446 هجريًا

المزيد
الجريدة الرسمية