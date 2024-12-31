وزير خارجية سوريا يعلن تواصله هاتفيا مع بدر عبد العاطي

قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، مساء اليوم الثلاثاء، إنه تواصل هاتفيا مع وزير الخارجية بدر عبدالعاطي.

اتصال بين وزير خارجية سوريا وبدر عبد العاطى

وأضاف وزير الخارجية السوري فى منشور له على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعى “تويتر” مساء اليوم: “سعدت باتصال مع معالي وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، والذي أكد فيه على أهمية دور البلدين في تحقيق الاستقرار والازدهار للمنطقة، وأن مصر وسوريا يجمعهما تاريخ واحد ومستقبل واعد بإذن الله”.

الخارجية المصرية لم تصدر أي بيانات حول اتصال بدر عبد العاطي مع الشيباني

يشار إلى أنه حتى الآن لم يصدر عن وزارة الخارجية المصرية، أي بيانات رسمية حول إجراء الوزير بدر عبدالعاطي، محادثات هاتفية مع أسعد الشيباني وزير الخارجية فى حكومة سوريا الجديد التى تشكلت عقب سقوط نظام بشار الأسد.

قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، فى تصريحات سابقة له، إن موقف مصر من الأزمة السورية واضح ويعتمد على الانحياز لإرادة الشعب السوري والمتابعة الدقيقة لما يجري يوميًا.

سعدت باتصال معالي وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، والذي أكد فيه على أهمية دور البلدين في تحقيق الاستقرار والازدهار للمنطقة، وأن #مصر و#سوريا يجمعهما تاريخ واحد ومستقبل واعد بإذن الله. — أسعد حسن الشيباني (@Asaad_Shaibani) December 31, 2024

وأضاف عبد العاطي حينها: "نأمل أن تكون عملية الانتقال في سوريا سلسة وسلمية، مع ضرورة إطلاق عملية سياسية شاملة لا تُقصي أحدًا، وتعبّر عن التنوع المجتمعي والديني والطائفي والعرقي في البلاد، يجب أن يكون جميع الأطراف ممثلين في هذه العملية الانتقالية التي يجب أن تكون ملكًا خالصًا للسوريين".

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