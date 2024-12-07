صحة العاشر: قافلة طبية تخدم 1280 مواطنا بالمركز الطبي رقم 28

أكد الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بـ محافظة الشرقية أنه أُقيمت اليوم قافلة طبية شاملة بالمركز الطبي الـ 28 بمدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، لمدة يومين، اشتملت على 11 عيادة بـ 10 تخصصات طبية، منها الباطنة، الجراحة العامة، العظام، الأطفال، والنساء والتوليد، كما خُصصت عيادتان لتخصص الأطفال لتلبية احتياجات أهالي المدينة والمناطق المحيطة.

الكشف الطبى على 1280 مريضا

وأضاف وكيل الوزارة أنه خلال يومي القافلة، جرى توقيع الكشف الطبي المجاني على 1280 مريضًا، وصُرف العلاج اللازم لهم، بالإضافة إلى تحويل 4 حالات مرضية إلى المستشفيات التابعة للمديرية لإجراء العمليات الجراحية، وبذلك، بلغ إجمالي عدد المستفيدين من المبادرة 46,799 مريضًا، مع تحويل 165 حالة إلى المستشفيات منذ إنطلاق المبادرة.

إشادة أهالى المنطقة بالقافلة

واختتمت فعاليات القافلة الطبية وسط إشادة من أهالي المنطقة بالخدمات المقدمة والجهود المبذولة لتوفير الرعاية الصحية لهم، مع التأكيد على استمرار العمل وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية للوصول بالخدمات الطبية لكل مواطن في مختلف أنحاء محافظة الشرقية.

محافظ الشرقية

ومن جهته أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، على أهمية المبادرات الرئاسية في تعزيز الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن القوافل الطبية تُسهم بشكل كبير في الوصول بالخدمات العلاجية إلى المناطق الأكثر احتياجًا، وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

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