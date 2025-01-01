الأربعاء 01 يناير 2025
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وكيل التعليم بالدقهلية يناقش الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول

تعليم الدقهلية، فيتو
تعليم الدقهلية، فيتو

 اجتمع اليوم  الدكتور أشرف العربي مدير مديرية التربية والـتعليم بالدقهلية بمديري الإدارات التعليمية، لمناقشة الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول.

تشكيل غرف العمليات لكل إدارة وتحديد الموانع وتحديد مسئوليات

 وتناول العربي في تعليماته تشكيل غرف العمليات لكل إدارة وتحديد الموانع وتحديد مسئوليات رئيس اللجنة والتأكد من شخصية العاملين باللجنة وغيرها من تعليمات أعمال الامتحانات التي تسهم بشكل كبير في تحقيق نجاح العملية الامتحانية.

 

استمرار متابعة غياب وحضور الطلاب حتي اليوم الأخير

 كما وجه باستمرار متابعة غياب وحضور الطلاب حتي اليوم الأخير، كما أهاب بالجميع بذل الجهد للنجاح في مهمتهم.

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وجاء ذلك تنفيذًا لتعليمات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية

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