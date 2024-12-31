وكيل تعليم الدقهلية يتفقد مدارس إدارة بلقاس (صور)

توجه اليوم الدكتور أشرف العربي مدير مديرية تعليم الدقهلية لمتابعة إدارة بلقاس التعليمية وكان في استقباله محمد عبد الرحمن مدير الإدارة.

وقام مدير المديرية بزيارة مدرسة، بلقاس الإعدادية بنين، وعقب ذلك توجه إلى مدرسة بلقاس الثانوية بنين لتفقد ختام ورشة العمل المشتركة بين التربية والتعليم وفرع منظمة اليونيسيف بعنوان ( التعامل الآمن مع الإنترنت ) والتي تهدف إلي حماية طلاب المدارس بمختلف المراحل الدراسية من مخاطر التعامل غير الصحيح مع الإنترنت

وقد قام الدكتور مدير المديرية بمناقشة الطلاب في المحتوي الذي تم تدريبهم عليه للوقوف على مدى استفادتهم من ورشة العمل وأبدي إعجابه بما لاحظه من وعي الطلاب بموضوع التدريب ودعاهم إلى مزيد من البحث والدراسة والاطلاع وشكر الجميع متمنيًا لهم التوفيق

تمت الورشة بحضور داليا شعبان منسق يونيسيف الدقهلية.

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