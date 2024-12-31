الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

وكيل تعليم الإسماعيلية يفتتح البرنامج التدريبي الأول للمعلمين الجدد (صور)

جانب من فعاليات البرنامج،
جانب من فعاليات البرنامج، فيتو

افتتح أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، القاعات التدريبية للبرنامج التدريبي الأول التأهيل التربوي للمعلمين الجدد الدفعة الرابعة تخصص بمسابقة الـ30 ألف معلم بالإسماعيلية والمنفذ بإشراف إدارة التدريب بالمديرية وقسمي تدريب ادارة شمال وجنوب الإسماعيلية.  

وكيل تعليم الإسماعيلية يناقش استعدادات عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول

جامعة القناة تنظم المعرض الأول لمبادرة تعليم الإسماعيلية نحو بيئة مستدامة (صور) 

عدد المتدربين في البرنامج 

انطلقت اليوم الثلاثاء، فعاليات اليوم الأول بحضور 301 من المعلمين الجدد في محافظة الإسماعيلية من مواد تخصص بعدد 10 قاعات تدريبية ولمدة 4 أيام حتى يوم السبت 4 يناير. 

جانب من فعاليات البرنامج،فيتو
جانب من فعاليات البرنامج،فيتو
جانب من فعاليات البرنامج،فيتو
جانب من فعاليات البرنامج،فيتو

أبرز المرافقون خلال الفعاليات 

رافق وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية الدكتور سامي فضل وكيل المديرية وإسماعيل محسن مدير عام التعليم العام، ومحمود الكيلاني مدير عام العلاقات العامة والإعلام، وأحمد سيف مدير إدارة الأمن، وفتحي عبد الفتاح مدير إدارة المتابعة في وجود إيناس مدير إدارة التدريب وفريق عمل الإشراف بإدارة التدريب وقسمي التدريب بشمال وجنوب محافظة الإسماعيلية. 

جانب من فعاليات البرنامج،فيتو
جانب من فعاليات البرنامج، فيتو
جانب من فعاليات البرنامج،فيتو
جانب من فعاليات البرنامج، فيتو

أهمية التدريب للمعلمين 

وقدم التدريب نخبة متميزة من أفضل مدربي منظومة تدريب تعليم الإسماعيلية.

ومن جانبه، رحب وكيل الوزارة بتعليم الإسماعيلية بشباب المعلمين، وأكد قيمة التدريب والتنمية المهنية والدور الكبير التي تقوم به الوزارة من أجل تأهيل المعلمين الجدد بما يتناسب مع نظم التعليم المطورة ويحقق رؤية مصر 2030 كما دار بينه وبينهم نقاش أوضح فيه أهمية دورهم في الأمانة والرسالة والقدوة وأيضا التطوير لبناء شخصية الطالب المصري المتميز. 

جانب من فعاليات البرنامج،فيتو
جانب من فعاليات البرنامج،فيتو
جانب من فعاليات البرنامج،فيتو
جانب من فعاليات البرنامج، فيتو

استكمال فعاليات البرنامج التدريبي 

وتستكمل فعاليات البرنامج التدريبي التأهيل التربوي والذي يعقبه البرنامج الثاني التأهيل البدني والذهني ابتداء من يوم الأحد 5 يناير، يستمر تميز منظومة تدريب تعليم الإسماعيلية.
 

جانب من فعاليات البرنامج،فيتو
جانب من فعاليات البرنامج،فيتو
جانب من فعاليات البرنامج،فيتو
جانب من فعاليات البرنامج،فيتو
جانب من فعاليات البرنامج،فيتو
جانب من فعاليات البرنامج،فيتو
جانب من فعاليات البرنامج،فيتو
جانب من فعاليات البرنامج،فيتو

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسماعيلية بالاسماعيلية وكيل تعليم الإسماعيلية التأهيل التربوي المعلمون الجدد بالإسماعيلية تعليم الاسماعيلية تدريب المعلمين الجدد بالإسماعيلية

مواد متعلقة

الكشف على 2398 مواطنًا خلال قافلة طبية بمدينة المستقبل في الإسماعيلية (صور)

نائب محافظ الإسماعيلية يناقش آليات تنفيذ ربط المشروعات بالمراكز التكنولوجية

بدء المرحلة الثانية من مشروع شبكة تجفيف المياه الجوفية بقرية الحجاز بالإسماعيلية (صور)

صحة الإسماعيلية تنظم قافلة طبية لأهالي مدينة المستقبل
ads

الأكثر قراءة

غدا، بدء تطبيق قرار مد الإعفاء من الرسوم لعملاء إنستاباي

مفصول الرأس بمنزله، مصرع مواطن في ظروف غامضة بالغربية

ممدوح عباس ينهي أزمة تجديد زيزو مع الزمالك لـ 3 مواسم

أمن الغربية يكشف غموض العثور على جثة مواطن مفصولة الرأس بمنزله

عودة كهربا، كولر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد في الجزائر

بسبب الأزمة المالية، ممدوح عباس يشن هجوما على رموز الأبيض

ارتفاع أسعار نسكافيه بداية من الغد، وهذه قائمة الأسعار

محيي إسماعيل عن روتينه اليومي: مبعملش حاجة باكل وأنام

منوعات

المزيد

سوريون وسودانيون وفلسطينيون يحتفلون برأس السنة وسط القاهرة (فيديو)

كيت ميدلتون تلجأ لوالدتها بعد مرورها بعام قاس، ما القصة؟

حل لغز بركان تسبب في تجمد الأرض قبل 200 عام

اكتئاب منذ المراهقة، هندية تعاني من نوبات هلع عند اكتمال القمر

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الزيت بالأسواق مساء اليوم الثلاثاء 31- 12- 2024

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم الثلاثاء 31/12/2024

أسعار السمك اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 في الأسواق

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع اليوسفي وانخفاض الجوافة في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

جهود صندوق التكافل الزراعي لحماية الفلاحين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم عصير العنب في المنام وعلاقته بالتخلص من الهموم والأحزان

الإفتاء: غدًا الأربعاء غرة شهر رجب لعام 1446 هجريًا

هل تغيير الحفاضة للطفل ينقض الوضوء؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية