وكيل تعليم الإسماعيلية يفتتح البرنامج التدريبي الأول للمعلمين الجدد (صور)

افتتح أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، القاعات التدريبية للبرنامج التدريبي الأول التأهيل التربوي للمعلمين الجدد الدفعة الرابعة تخصص بمسابقة الـ30 ألف معلم بالإسماعيلية والمنفذ بإشراف إدارة التدريب بالمديرية وقسمي تدريب ادارة شمال وجنوب الإسماعيلية.

عدد المتدربين في البرنامج

انطلقت اليوم الثلاثاء، فعاليات اليوم الأول بحضور 301 من المعلمين الجدد في محافظة الإسماعيلية من مواد تخصص بعدد 10 قاعات تدريبية ولمدة 4 أيام حتى يوم السبت 4 يناير.

جانب من فعاليات البرنامج،فيتو

جانب من فعاليات البرنامج،فيتو

أبرز المرافقون خلال الفعاليات

رافق وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية الدكتور سامي فضل وكيل المديرية وإسماعيل محسن مدير عام التعليم العام، ومحمود الكيلاني مدير عام العلاقات العامة والإعلام، وأحمد سيف مدير إدارة الأمن، وفتحي عبد الفتاح مدير إدارة المتابعة في وجود إيناس مدير إدارة التدريب وفريق عمل الإشراف بإدارة التدريب وقسمي التدريب بشمال وجنوب محافظة الإسماعيلية.

جانب من فعاليات البرنامج، فيتو

جانب من فعاليات البرنامج، فيتو

أهمية التدريب للمعلمين

وقدم التدريب نخبة متميزة من أفضل مدربي منظومة تدريب تعليم الإسماعيلية.

ومن جانبه، رحب وكيل الوزارة بتعليم الإسماعيلية بشباب المعلمين، وأكد قيمة التدريب والتنمية المهنية والدور الكبير التي تقوم به الوزارة من أجل تأهيل المعلمين الجدد بما يتناسب مع نظم التعليم المطورة ويحقق رؤية مصر 2030 كما دار بينه وبينهم نقاش أوضح فيه أهمية دورهم في الأمانة والرسالة والقدوة وأيضا التطوير لبناء شخصية الطالب المصري المتميز.

جانب من فعاليات البرنامج،فيتو

جانب من فعاليات البرنامج، فيتو

استكمال فعاليات البرنامج التدريبي

وتستكمل فعاليات البرنامج التدريبي التأهيل التربوي والذي يعقبه البرنامج الثاني التأهيل البدني والذهني ابتداء من يوم الأحد 5 يناير، يستمر تميز منظومة تدريب تعليم الإسماعيلية.



جانب من فعاليات البرنامج،فيتو

جانب من فعاليات البرنامج،فيتو

جانب من فعاليات البرنامج،فيتو

جانب من فعاليات البرنامج،فيتو

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