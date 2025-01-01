الأربعاء 01 يناير 2025
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محافظات

محافظ الدقهلية يوجه بسرعة الانتهاء من تطوير ملعب المنصورة

محافظ الدقهلية في
محافظ الدقهلية في ملعب استاد المنصورة، فيتو

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية  اليوم عددًا من شوارع وأحياء مدينة المنصورة، للوقوف على مستوى الخدمات.

محافظ الدقهلية يتفقد أعمال رفع كفاءة ملعب استاد المنصورة

وخلال الجولة تفقد محافظ الدقهلية أعمال تطوير ورفع كفاءة ملعب استاد المنصورة.

 وأكد على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة وأنه لن يقبل أي تأخير أو تقصير في تنفيذ أعمال التطوير ولابد من خروج العمل بأفضل صورة وأعلى كفاءة، وأننا نسعى ليحصل الملعب على الاعتماد الدولي لينافس بين كبريات الملاعب؛ لأن الدقهلية وجماهير كرة القدم يستحقون الأفضل.

 

 

تقرير بالحالة الإنشائية لتطوير المدرجات

 وكان محافظ الدقهلية طالب من المركز الاستشاري بكلية الهندسة جامعة المنصورة عرضًا بالتنسيق مع الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة عرض تقرير بالحالة الإنشائية في أسرع وقت للبدء في إجراءات المرحلة الثانية لتطوير المدرجات والمقصورة.

تنفيذ خطوط الصرف بمحيط الملعب

 وتفقد محافظ الدقهلية أعمال تنفيذ خطوط الصرف بمحيط الملعب التي يهدف إنشائها إلى صرف المياه أولا بأول ومنع تجميعها حول الملعب وأرضه..

غرق نفسه بنزين وكان هيولع، لحظة محاولة شاب إنهاء حياته من أعلى برج أمام إستاد المنصورة (صور)

محافظ الدقهلية يتفقد أعمال تطوير ملعب استاد المنصورة (صور)

وثمن محافظ الدقهلية دور كلية الهندسة بجامعة المنصورة وثقته الكاملة في كوادرها العلمية والأكاديمية والاستشارية وإشرافها على المشروع والمشاركة والتعاون مع المحافظة في مشروعات عديدة متنوعة.

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