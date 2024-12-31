تعليم الإسكندرية يستقبل قنصل عام الصين

استقبل الدكتور عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء، القنصل العام لجمهورية الصين ( يانغ يي) بمدرسة المتحدة 2 الرسمية لغات بإدارة منتزه أول، وذلك بحضور نجلاء سليم مدير عام التعليم العام وأمجد عاطف مدير عام الإدارة ودعاء رمضان مدير إدارة المدارس الرسمية لغات وعادل عجمي موجه عام اللغة الصينية ونهاد الدغيدي مدير المدرسة، وذلك لقيام المدرسة بتنظيم أنشطة متميزة باللغتين الصينية والعربية.

وهذا في إطار اهتمام القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوطيد العلاقات الإستراتيجية والثقافية مع جمهورية الصين وتنشئة جيل قادر على التحدث بأكثر من لغة عالمية، وفي ضوء توجيهات الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بالاهتمام باللغة الثانية بجميع المراحل التعليمية ومتابعة تدريس اللغة الصينية وتفعيل الأنشطة التربوية لبناء وتنمية قدرات ومهارات أبنائنا الطلاب.

بدأت مراسم اليوم بالسلام الوطني المصري وفقرات استعراضية فرعونية وشعر صيني واستعراضات حركية وعروض جمباز متميزة واستعراض لرياض الأطفال وأغنية صينية، واختُتِمت فعاليات الزيارة بمراسم التكريم.

وفي الإطار ذاته قام ( أبوزيد ) و( يانغ يي ) والوفد المرافق بمتابعة مدرسة هدى شعراوي الرسمية لغات بإدارة شرق بحضور جلال عيد مدير عام الإدارة وفتحية موسى مدير المجمع، وعرض الطلاب فقرات متميزة باللغة الصينية ومسرحية وقصيدة شعرية، وقدّم مدير المديرية شكره وتقديره للقنصل العام لدعمه للعملية التعليمية.

واختُتِمت مراسم الزيارة بتكريم الطلاب الفائزين الحاصلين على مركز متميزة في مسابقة YCT للغة الصينية بمعهد كونفوشيوس بشهادات تقدير والتميز، وأشاد بالدور الحيوي لفريق العمل من العاملين بالمدرسة في كافة الأنشطة والمناسبات المختلفة والإشراف على المسابقات وتدريب الطلاب.

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