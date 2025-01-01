الأربعاء 01 يناير 2025
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حوادث

إحالة مسجل خطر للجنايات بتهمة قتل عامل في السلام

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

أمرت نيابة السلام، بإحالة مسجل خطر للمحاكمة الجنائية، بتهمة قتل شاب باستخدام سلاح أبيض، بسبب خلافات الجيرة بينهما، في منطقة السلام.


كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم ا.ع مسجل خطر نشبت بينه وبين المجني عليه ف.م عامل خلافات تطورت إلي مشاجرة بسبب وقوف الأخير أسفل العقار الذي يقيم به الأول.

وأضافت التحقيقات أن المتهم مسجل خطر سرقات ولديه سجل جنائي، وبسبب خلافات مالية  مع المجني عليه اختلق مشاجرة معه للتخلص منه.

وقال المتهم في تحقيقات النيابة العامة إن المجني عليه أخذ مبلغا ماليا منه لخدمات العقار ودار بينهما حوار تطور إلى مشادة كلامية، وتدخل بعض الجيران لفض المشادة، إلا أن المجني عليه أثار غضبه فاستل سكينا من طيات ملابسه وطعن المجني عليه طعنة نافذة أودت بحياته.

كانت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة  ألقت القبض علي مسجل خطر متهم بقتل عامل ، وأرشد المتهم عن سلاح أبيض مستخدم في الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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نيابة السلام منطقة السلام النيابة العامة مديرية أمن القاهرة

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