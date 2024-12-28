إصابة سيدة بطلق ناري إثر مشاجرة فى قنا

أصيبت سيدة بطلق ناري، إثر نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية مع أقرباء زوجها بسبب بناء سور في قرية زليتم التابعة لمركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا.

تفاصيل البلاغ بقنا

كانت البداية عندما تلقت الاجهزة الأمنية بمحافظة قنا، إخطارًا مفاده نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين أبناء عمومة وأصيبت سيدة بطلق ناري في قرية زليتم التابعة للمركز بسبب خلافات على بناء سور.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن والإسعاف إلى موقع المشاجرة وتم الفصل بين العائلتين المتشاجرتين.

وبعد الفحص تبين إصابة سيدة 32 عامًا، بطلق ناري على يد الأفراد من أقارب زوجها إثر مشاجرة بالأسلحة النارية بين أبناء عمومة بسبب خلافات على بناء سور في قرية زليتم بمركز نجع حمادي.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهم،والسلاح المستخدم في الواقعة.

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