مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين في قنا

أصيب 8 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين استخدم فيها الأسلحة النارية بمحافظة قنا.

مشاجرة قنا

كان مأمور مركز شرطة الوقف بمديرية أمن قنا قد تلقى بلاغا يفيد بنشوب مشاجرة بين عائلتين، ووجود عدد من المصابين.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، وتبين إصابة 8 أشخاص من الطرفين بإصابات متنوعة، تراوحت بين كسور وجروح قطعية.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم لحالتهم الصحية.

وكشفت التحريات أن المشاجرة نشبت بسبب خلافات عائلية قديمة تطورت إلى اشتباكات عنيفة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من السيطرة على الوضع، وضبط عدد من المتهمين والأسلحة المستخدمة في الواقعة.

و تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة.

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