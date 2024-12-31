الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تجديد حبس طالب طعن زميله بمطواة داخل جامعة حلوان

حبس، فيتو
حبس، فيتو

 جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة  حبس الطالب "ضياء"، المتهم بطعن زميله "عمر ناصر" بسلاح أبيض داخل جامعة حلوان، مدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

 

كان المقدم محمد مجدي، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، تلقى إشارة من المستشفى العام، باستقبال الطالب عمر ناصر، مصابًا بطعنة نافذة، جراء ادعاء مشاجرة.

وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة، بين المجني عليه وآخر داخل جامعة حلوان، بسبب خلافات بينهما، أقدم على إثرها المتهم  على طعن زميله بسلاح أبيض مطواة.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهم.

 

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المستشفي العام المقدم محمد مجدي جامعة حلوان رئيس مباحث قسم شرطة حلوان قسم شرطة حلوان محكمة جنوب القاهرة مباحث قسم شرطة حلوان

مواد متعلقة

حبس متهم بطمس لوحات سيارة ببولاق أبو العلا

الناجي الوحيد من مصرع أسرة كاملة داخل شقتهم في حلوان يكشف كواليس الواقعة

حبس لص سرق لاب توب ومتعلقات من مسجد أثناء أداء الصلاة بالشرقية

صيدلانية تنهي حياتها قفزا من الطابق السابع في المعادى

النيابة تصرح بدفن جثث أسرة كاملة لقوا مصرعهم داخل شقتهم بمنطقة حلوان

دفن جثة شاب لقي مصرعه دهسا أسفل عجلات سيارة بالخليفة

تفاصيل مقتل شاب بالسلام.. المجني عليه تصدى للمتهم لمنعه من تعاطي المخدرات في مدخل منزله.. والجيران: الضحية واجه تهديدات سابقة من الجاني (فيديو وصور)

الانتقام من أجل الكرامة.. شاب يقتل زوج عمته بسبب معايرته له بهروب شقيقته.. أهل الضحية: مش عارفين قتله ليه
ads

الأكثر قراءة

محافظة الشرقية تنشر فرق الطوارئ للتعامل مع آثار التقلبات الجوية في ليلة رأس السنة

الزمالك يكشف آخر تطورات تجديد عقد زيزو

سعر كيلو السكر بالمحلات اليوم الثلاثاء 31-12-2024

الأمن يكشف حقيقة وجود حالات اختطاف أطفال والاتجار بأعضائهم فى المحافظات

4251 جنيها لهذا العيار، ارتفاع أسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء 31-12-2024

استقال من قيادة تحرير الشام وأصبح وزيرًا للدفاع بسوريا، من هو أبو حسن 600؟ (صور)

أخبار مصر: إرهابي مصري جنرالًا بالجيش السوري، تسليم عقود وحدات "أرابيسك" بمجرى العيون، مغربي يهز عرش صلاح، أمر باعتقال رئيس كوريا

يصل لـ 4.5 جنيه، انخفاض ملحوظ في أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

منوعات

المزيد

دولارات مزورة تغزو دمشق

توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيًّا ومهنيًّا وصحيًّا

عروض رأس السنة في الهايبر ماركت (صور)

نجاة شخص واحد في حادث الطائرة الكورية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر بالمحلات اليوم الثلاثاء 31-12-2024

تعرف على سعر النحاس اليوم الثلاثاء 31-12-2024 في السوق

أسعار الشوفان اليوم الثلاثاء 31-12-2024 في الأسواق

سعر القصدير في السوق اليوم الثلاثاء 31-12-2024

المزيد

انفوجراف

الأعداد المطلوبة للتعيين في مسابقة وظائف البريد المصري لعام 2024 - 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم شراء بيت جديد في المنام وعلاقته بالشفاء من الأمراض

ما هي كيفية توزيع تركة القصر بعد الاستثمار فيها؟، أمين الفتوى يجيب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 31 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية