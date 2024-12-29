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حوادث

المشدد 5 سنوات لعاطل متهم بإصابة طليقته بعاهة مستديمة في السلام

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 5 سنوات لاتهامه باصابة طليقته بعاهة مستديمة في العين بمنطقة السلام  .

وكان قسم شرطة السلام تلقى إخطارًا من إحدى المستشفيات، بوصول المجني عليها ر.ا ربة منزل مصابة باصابة بالغة الخطورة في عينها اليسري.

وبانتقال قوات الأمن لمحل البلاغ تبين نشوب مشاجرة بين المجني عليها وطليقها، اعتدى عليها الأخير بالضرب وأسقطها أرضًا وفر هاربًا.


كشف التقرير الطبي المجني عليها عن إصابتها بعاهة مستديمة يصعب شفائها بنسبة ٢٨%.


وألقت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب جريمته والتعدي على طليقته بالضرب إثر مشاجرة بينهما وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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محكمة جنايات القاهرة منطقة السلام قسم شرطة السلام

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