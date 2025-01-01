تأجيل محاكمة لاعب كرة شهير بتهمة دهس 3 أشخاص في أوسيم

قررت محكمة جنح الجيزة تأجيل محاكمة لاعب كرة شهير متهم بدهس 3 اشخاص على الطريق في منطقة أوسيم مما أسفر عن مصرع شخصين وإاصابة الثالث، إلى جلسة 22 يناير الجاري.



وجهت النيابة العامة في تحقيقات الدعوى للمتهم، تهمتي القتل الخطأ والإصابة الخطأ.

تفاصيل دهس لاعب كرة لـ3 أشخاص بالجيزة



وكشفت التحقيقات الأولية أن اللاعب صدم موتوسيكل يحمل 3 أشخاص، بسيارته الرانج روفر، وبعد الحادث فر هاربًا.



واتضح من مراجعة كاميرات المراقبة أن المتهم لاعب كرة قدم، وأنه كان يقود سيارته الفارهة بمنطقة أوسيم في الجيزة، وصدم 3 أشخاص، وفر هاربًا من مكان الحادث خوفًا من بطش الأهالي به.



وأوضح الكشف الطبي المبدئي أن حالة المصابين مستقرة، تنوعت إصاباتهم بين كسور وجروح وكدمات، لكن تم تحرير محضر ضد اللاعب الذي هرب بعد أن صدمهم بسيارته.

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