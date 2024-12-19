إحالة لاعب كرة لمحكمة الجنح بعد اتهامه بدهس 3 أشخاص

أحالت نيابة أوسيم الكلية بمحكمة شمال الجيزة الإبتدائية رجب عمران، لاعب كرة القدم إلى محكمة الجنح المختصة؛ في واقعة قتل عامل بوزارة الزراعة وبائع أنابيب دهسًا وإصابة شاب آخر، إثر حادث تصادم وقع على طريق أوسيم الوراق.

ووجهت النيابة العامة في تحقيقات الدعوى للمتهم، تهمتي القتل الخطأ والإصابة الخطأ.

وأخلت جهات التحقيق بنيابة شمال الجيزة، سبيل المتهم بكفالة مالية قدرها 100 ألف جنيه، وذلك عقب عرضه على لجنة مكافحة وعلاج الإدمان، بعد أخذ عينة من دمائه ومضاهاتها؛ إذ أظهرت التحاليل أن عينة اللاعب سلبية ولا يتعاطى أي جوهر مخدر أو مسكرات.

و كابدا "عادل" وابن خاله "سمارة" الموت داخل غرفة العناية المركزة بمستشفى القصر العيني، جراء حادث تصادم سيارة ملاكي يقودها اللاعب، بتروسيكل على طريق الوراق أوسيم الرئيسي أمام مستودع غاز القيراطيين بمنطقة أوسيم، حتى لفظا أنفاسهما الأخيرة داخل المستشفى متأثرين بإصابات موصوفة بتقرير الطبي المبدئي الموقع على الجثامين، بينما لازال المصاب الثالث "أيمن" يتلقى العلاج عقب تحسن حالته كونه كان يعاني من نزيف وإرتجاج في المخ.

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