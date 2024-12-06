الجمعة 06 ديسمبر 2024
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حوادث

قرار جديد من النيابة في حادث دهس لاعب كرة 3 أشخاص في أوسيم

حادث طريق، فيتو
حادث طريق، فيتو

صرحت نيابة الجيزة بدفن جثتي ضحايا حادث دهس لاعب كرة قدم، وتسليمهما لذويهما، تمهيدا لتشييع جثمانهما بمقابر عائلتهما بالجيزة.

 

وكانت نيابة الجيزة أمرت بإجراء تحليل مخدرات للاعب الكرة المتهم بدهس 3 أشخاص في أوسيم وتسبب في وفاة اثنين منهما.

 

وكشفت نتيجة عينة تحليل المخدرات أن اللاعب لا يتعاطى أي نوع من أنواع المخدرات، وأمرت النيابة بإخلاء سبيله بكفالة ١٠٠ ألف جنيه على ذمة القضية. 

الصور الأولى لضحيتي الدهس بسيارة لاعب كرة قدم في أوسيم

ولقي شخصان مصرعهما من بين ثلاثة تعرضوا لحادث دهس بسيارة لاعب كرة قدم، أمس، في منطقة أوسيم بمحافظة الجيزة.

وحصلت فيتو على الصور الأولى لـ الضحيتين "عادل ا" و"سمارة ر"، بينما لا يزال الشخص الثالث في المستشفى في حالة حرجة.

ضحايا حادث الدهس
ضحايا حادث الدهس

تحقيقات في حادث دهس 3 أشخاص في أوسيم 

وباشرت نيابة الجيزة التحقيق في حادث دهس لاعب كرة 3 أشخاص في أوسيم بالجيزة.

وأمرت النيابة بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين، وإعداد تقرير واف عن المصابين وحالتهم الصحية تمهيدا لسماع أقوالهم حول الواقعة.

كما كلفت النيابة بانتداب لجنة من إدارة مرور الجيزة لفحص الحادث، لإعداد تقرير واف عن سبب الحادث، والوقوف على ملابساته، وتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث.

 

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نيابة الجيزة الجيزة أوسيم

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