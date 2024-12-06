بعد وفاة مصابين، العقوبة المتوقع تطبيقها على لاعب كرة قدم دهس 3 أشخاص بأوسيم

شهدت مدينة أوسيم حادث مؤلم، بعدما دهس لاعب كرة قدم 3 أشخاص، وتسبب في وفاة اثنين منهما، بينما ينازع الثالث الموت في العناية المركزة.

العقوبة المتوقع تطبيقها علي لاعب كرة دهس 3 أشخاص بأوسيم

وعن العقوبة المتوقع تطبيقها على لاعب كرة القدم، بعد وفاة مصابين من بين الضحايا، قال الخبير القانوني جبريل محمود:" سيعاقب اللاعب وفق المادة 238، والتي تنص على أنه من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وتابع: تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

في حالة وفاة المصاب الثالث

وأضاف: إذا نتج عن القتل بالخطأ أكثر من 3 أشخاص تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 10 سنوات.

أما عن عقوبة الإصابة الخطأ، يقول الخبير القانوني جبريل محمود: "تنص المادة 32 إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها، وإذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم"، وبالتالي سيعاقب بالفنان بالعقوبة الأشد وهي القتل الخطأ فقط وفق المادة 32".

ضحايا حادث الدهس من لاعب كرة

وتوفي شخصان من بين ثلاثة تعرضوا لحادث دهس بواسطة سيارة لاعب كرة قدم يوم، أمس، في منطقة أوسيم بمحافظة الجيزة.

والشخصان المتوفيان هما "عادل ا" و"سمارة ر"، بينما لا يزال الشخص الثالث في المستشفى في حالة حرجة.

تحقيقات في حادث دهس أشخاص في أوسيم

وتباشر نيابة الجيزة التحقيق في حادث دهس لاعب كرة 3 أشخاص في أوسيم بالجيزة.

وأمرت النيابة بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين، وإعداد تقرير واف عن المصابين وحالتهم الصحية تمهيدا لسماع أقوالهم حول الواقعة.

كما كلفت النيابة بانتداب لجنة من إدارة مرور الجيزة لفحص الحادث، وإعداد تقرير واف عن سبب الحادث، والوقوف على ملابساته.

تفاصيل دهس لاعب كرة لـ3 أشخاص بالجيزة

كشفت التحقيقات الأولية أن اللاعب صدم موتوسيكل يحمل 3 أشخاص، بسيارته الرانج روفر، وبعد الحادث فر هاربا.

واتضح من مراجعة كاميرات المراقبة أن المتهم لاعب كرة قدم، وأنه كان يقود سيارته الفارهة بمنطقة أوسيم في الجيزة، وصدم 3 أشخاص، وفر هاربا من مكان الحادث خوفا من بطش الأهالي به.

وأوضح الكشف الطبي المبدئي أن حالة المصابين مستقرة، تنوعت إصاباتهم بين كسور وجروح وكدمات، وتم تحرير محضر ضد اللاعب الذي هرب بعد أن صدمهم بسيارته “رانج روفر”.

وتم نقل المصابين إلى القصر العيني، وبعدها تم تحرير محضر بالواقعة.

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