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حوادث

إحالة عصابة تهريب المنشطات الجنسية بالمرج للجنايات

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

أمرت  نيابة المرج بإحالة 3 أشخاص لمحكمة الجنايات بتهمة حيازة  28 ألف قرص منشط جنسى بالمرج.

كانت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة  ألقت القبض على  تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى الاتجار بالمنشطات المهربة جمركيًا وبحوزته 28 ألف قرص منشط بالمرج.


أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة قيام  3 عاملين، مقيمين بدائرة القسم بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالأقراص المنشطة المهربة جمركيا.


وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وعثر بحوزتهم على  28 الف قرص منشط مهرب جمركيا، مبالغ مالية من متحصلات نشاطهم الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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نيابة المرج محكمة الجنايات مديرية أمن القاهرة

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