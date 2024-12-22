المشدد 3 سنوات لعاطل متهم بالاتجار في المخدرات بالقاهرة
قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد 3 سنوات لعاطل بتهمة حيازة كمية من مخدر الحشيش في منطقة حلوان.
وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة حيازة شخص مواد مخدرة.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وتمكن رجال المباحث من ضبطه حال تواجده بدائرة القسم وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 700 جرام بقصد الاتجار.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
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