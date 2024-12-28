السبت 28 ديسمبر 2024
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حوادث

استمرار حبس متهم بحيازة 3 كيلو من مخدر الحشيش بقنا

استمرار حبس متهم،
استمرار حبس متهم، فيتو

جدد قاضي المعارضات بمحكمة قنا، اليوم السبت، حبس عنصر إجرامي متهم بحيازة 3 كيلو جرام من مخدر "الحشيش"، بمحافظة قنا، لمدة 15 يوما علي ذمة التحقيق.

كانت قد أسفرت الحملة الأمنية التي استهدفت العناصر الإجرامية في قنا عن القبض على المتهم، الذي كان يحاول ترويج هذه الكمية الكبيرة من المخدرات في المنطقة.

وتم ضبطه بناءً على تحريات، وقد وجهت النيابة للمتهم تهم ترويج المخدرات وحيازة مواد مخدرة بغرض الاتجار.

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محكمة قنا الحشيش المخدرات

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