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السعودية تحبط محاولة تهريب 1.3 طن حشيش وأكثر من مليون قرص مخدر

السعودية،فيتو
السعودية،فيتو

أعلنت السلطات السعودية يوم السبت، إحباط تهريب 1.3 طن حشيش وقرابة 1.4 مليون قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي.

 

السعودية تحبط تهريب 1.3 طن حشيش وأكثر من مليون قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي

 

وفي التفاصيل، قالت المديرية العامة لحرس الحدود إنها أحبطت في إطار المهمات الأمنية لحراسة حدود المملكة البرية والبحرية، محاولات تهريب 1.3 طن من مادة الحشيش المخدر، و1.388.622 قرصا خاضعا لتنظيم التداول الطبي، و136 طنا من نبات القات المخدر.

وأضافت أنها قبضت على المهربين بمناطق جازان وعسير ونجران وهم 959 مخالفا لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية و849 مخالفا لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، و3 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسيتين الصومالية والإرتيرية، و12 سعوديا.

وأكد المتحدث باسم حرس الحدود أن قوات حرس الحدود وبالتكامل مع الجهات الأمنية في المناطق الحدودية كافة يؤدون مهماتهم باقتدار لحماية حدود المملكة من كل ما يستهدف أمنها واستقرارها.

وأهاب المتحدث بكل من تتوافر لديه معلومات عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات بالمبادرة بالإبلاغ عنها، مؤكدا أن جميع البلاغات تعالج بسرية تامة.

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