الأربعاء 01 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مشاهد احتفالات الأطفال بأعياد الكريسماس في المنصورة (صور)

الأطفال تلقي البلالين
الأطفال تلقي البلالين في نيل المنصورة، فيتو

رصدت “فيتو” احتفال الأطفال بالكريسماس على طريقتهم الخاصة وقاموا بإلقاء البلالين في نهر النيل في المنصوره 

حيث قام الأطفال بإلقاء البلالين الحمراء والألوان المختلفة داخل نهر النيل.

وانتعشت حركة بيع كاب بابا نويل  بشوارع المنصورة تزامنًا مع الاحتفال بالعام الميلادي الجديد  الكريسماس.

 

ووقف بائعو كاب بابا نويل بشارع الجمهورية مروجين للبيع بين السيارات وسط فرحة انتابت البائعين والمشترين.

 

ورصدت “فيتو” أجواء الاحتفالات داخل نادي جزيرة الورد في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية بالعام الجديد وانتشرت أشجار الكريسماس والأنوار وتعالت أصوات الدي جي.

وحرص أعضاء الجمعية العمومية التوافد على النادي للمشاركة في الاحتفال. 

وكانت قد تزينت واستعدت المحلات والكافيهات والمطاعم بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية لاستقبال السنة الميلادية الجديدة بتعليق الزينات والإنارة وأشجار الكريسماس، للاحتفال ببدء العام الجديد.

 

واحتفل المواطنون بالنزول للشوارع الرئيسية والتوجه للكافيهات والمطاعم في المنصورة برفقة أسرهم وأصدقائهم ليحتفلوا معًا بحلول عام ميلادي جديد.

وتجهزت المطاعم والكافيهات بشكل كامل لاستقبال روادهم مساء اليوم قبل حلول منتصف الليل، ودقات الساعة لتعلن بداية عام ميلادي جديد، وتشغيل الدى جى وإطلاق الألعاب النارية وتوزيع الهدايا على الأطفال.

 

وفي وقت سابق، وجه اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية برفع حالة الاستعداد للتحضير لاستقبال احتفالات رأس السنة الميلادية، لظهور المحافظة في هذه المناسبة بشكل لائق ومميز ويعكس الوجه الجمالي والحضاري للمدينة، فيما واصلت الأجهزة التنفيذية.

حيث تمت أعمال تزيين وإضاءة الشوارع والميادين والحدائق بأشجار الكريسماس والزينة والإضاءة الملونة والديكورية المبهجة والمميزة.

وشدد محافظ الدقهلية على الأجهزة المعنية ببذل المزيد من الجهد والعمل لتكثيف أعمال النظافة والتجميل لشوارع المحافظة وتزيينها وإضاءتها بالأشجار المضيئة والزينة للظهور بشكل لائق بطابع حضاري مميز يعكس الوجه الجمالي للمحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اشجار الكريسماس الاحتفال بالعام الميلادي الاحتفالات الجمعية العمومية السنة الميلادية الجديدة الشوارع والميادين اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية الميلادى الجديد المطاعم والكافيهات الوجه الجمالى والحضارى رفع حالة الاستعداد محافظ الدقهلية نادي جزيرة الورد

مواد متعلقة

السلطات الليبية في طرابلس تهاجم المحال لمصادرة حلويات رأس السنة وأشجار الكريسماس (صور)

لتسيير حركة السيارات ومنع الزحام، المرور تعلن خطة تأمين احتفالات الكريسماس

بالتزامن مع احتفالات الكريسماس ورأس السنة.. تفاوت في أسعار اللحوم بالأسواق.. وشعبة القصابين توضح الأسباب وحالة السوق

أغرب هدايا وديكورات الكريسماس 2025، شجرة البرتقال المجفف تخطف الأنظار (فيديو وصور)
ads

الأكثر قراءة

رئيس شعبة المحمول يكشف مفاجأة صادمة بشأن هواتف الخطين

في استجابة لفيتو، المالية والاتصالات تكشفان تفاصيل رسوم الموبايلات المستوردة من الخارج

مشاجرة بين جماهير مؤدي مهرجانات مشهورين بحفل رأس السنة بدهشور والأمن يتدخل

أول تواصل بين مصر والإدارة السورية الجديدة، الخارجية تعلن تفاصيل مكالمة عبد العاطي والشيباني

احتفالات رأس السنة في الامارات (بث مباشر)

الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة في أول أيام 2025

معلمين، تامر حسني يشعل حماس جمهوره بحفل دبي مع نانسي عجرم (فيديو)

من شارع المعز لعروض الأهرامات، كيف احتفل المصريون في القاهرة والجيزة برأس السنة 2025 (فيديو وصور)

منوعات

المزيد

من شارع المعز لعروض الأهرامات، كيف احتفل المصريون في القاهرة والجيزة برأس السنة 2025 (فيديو وصور)

زحام مروري وإقبال على محلات التسالي، أهالي المعادي يحتفلون بليلة رأس السنة (صور وفيديو)

بالرقص والموسيقى، المصريون يحتفلون برأس السنة في شوارع القاهرة (فيديو وصور)

شوارع الكوربة والمعز والمعادي كاملة العدد في ليلة رأس السنة (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر كيلو السكر بالمحلات اليوم الثلاثاء 31-12-2024

مطالبات للحكومة بتوضيح حقيقة فرض رسوم على الموبايلات المستوردة وغلق الملايين منها

تعرف على أسعار الشوفان مساء اليوم الثلاثاء 31-12-2024 في الأسواق

كم سجل سعر كيلو الأرز بالأسواق اليوم الثلاثاء 31-12-2024؟

المزيد

انفوجراف

محمد صلاح العاشر.. عظماء الأسيست في تاريخ الدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 1 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 1 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم زيارة المريض في المنام وعلاقته بتفريج الكرب وزوال الهموم

المزيد
الجريدة الرسمية