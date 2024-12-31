محافظ الدقهلية يستقبل محمد غنيم ويشيد بدوره في مجال زراعة الكلى (صور)

استقبل اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم، الدكتور محمد غنيم، رائد زراعة الكلى والمسالك البولية، بمكتبه في زيارة ودية، وتبادل الجانبان الحديث حول الشأن العام للمحافظة.

محافظ الدقهلية يستقبل الدكتور محمد غنيم

وأشاد المحافظ بالدور البارز لـ جامعة المنصورة التي تُعد مصدر فخر لكل المصريين، بفضل كوادرها العلمية المتميزة ومكانتها المتقدمة بين جامعات العالم.

غنيم علامة بارزة في مجال الطب ورائد زراعة الكلى

أكد محافظ الدقهلية أن الدكتور غنيم ليس مجرد طبيب، بل هو علامة بارزة في مجال الطب ورائد زراعة الكلى ليس في مصر فقط بل في الشرق الأوسط والعالم. وأوضح أن مسيرة عطائه وتميزه المستمرة تجعله نموذجًا يحتذى به، سواء في المجال الطبي أو في المشاركة الفعالة في العديد من المجالات الأخرى.

من جانبه، أعرب الدكتور محمد غنيم عن امتنانه لاستقبال المحافظ، وقدم التهنئة بمناسبة العام الميلادي الجديد وحلول شهر رجب.

غنيم: تحسن ملحوظ في النظافة والمظهر الحضاري بمدينة المنصورة

وأشاد غنيم بجهود المحافظ في تحسين مستوى الخدمات بمختلف القطاعات، مشيرًا إلى التحسن الملحوظ في النظافة والمظهر الحضاري بمدينة المنصورة، والالتزام بالمتابعة اليومية لتلبية احتياجات المواطنين.

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