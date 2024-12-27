الجمعة 27 ديسمبر 2024
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محافظات

تطوير منطقة عمارات سوق الخضراوات في المنصورة (صور)

رفع كفاءة وتطوير
رفع كفاءة وتطوير منطقة عمارات سوق الخضار في المنصورة، فيتو

تشهد منطقة عمارات سوق الخضراوات التابعة لحي غرب المنصورة في محافظة الدقهلية أعمال رفع كفاءة وتطوير المنطقة لتحسين الصورة البصرية.

رفع كفاءة وتطوير منطقة عمارات  سوق الخضار في المنصورة.
رفع كفاءة وتطوير منطقة عمارات  سوق الخضار في المنصورة.
رفع كفاءة وتطوير منطقة عمارات  سوق الخضار في المنصورة
رفع كفاءة وتطوير منطقة عمارات  سوق الخضار في المنصورة
رفع كفاءة وتطوير منطقة عمارات  سوق الخضار في المنصورة
رفع كفاءة وتطوير منطقة عمارات  سوق الخضار في المنصورة

وجاء ذلك في إطار مبادرة  الرئيس عبد الفتاح السيسي ( بداية جديدة لبناء الإنسان) " وتحسين الصورة البصرية للمواطنين، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بهذا الشأن.

رفع كفاءة وتطوير منطقة عمارات  سوق الخضار في المنصورة
رفع كفاءة وتطوير منطقة عمارات  سوق الخضار في المنصورة

 

رفع كفاءة وتطوير منطقة عمارات  سوق الخضار في المنصورة
رفع كفاءة وتطوير منطقة عمارات  سوق الخضار في المنصورة

 

 

رفع كفاءة وتطوير منطقة عمارات  سوق الخضار في المنصورة
رفع كفاءة وتطوير منطقة عمارات  سوق الخضار في المنصورة

 

رفع كفاءة وتطوير منطقة عمارات  سوق الخضار في المنصورة
رفع كفاءة وتطوير منطقة عمارات  سوق الخضار في المنصورة

 

رفع كفاءة وتطوير منطقة عمارات  سوق الخضار في المنصورة
رفع كفاءة وتطوير منطقة عمارات  سوق الخضار في المنصورة

وتفقد أحمد محمد العظيم رئيس حى غرب المنصورة، منطقة سوق الخضار بشارع بورسعيد، رافق  خلال الجولة محمد حسنى النادى سكرتير حي غرب المنصورة.

 

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لتحسين الصورة البصرية للمواطنين المترددين

وتم خلال الجولة متابعة أعمال رفع كفاءة وتطوير عمارات منطقة سوق الخضراوات، لتحسين الصورة البصرية للمواطنين المترددين والمقيمين بالمكان.

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الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بداية جديدة لبناء الإنسان حي غرب المنصورة رئيس عبدالفتاح السيسي مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان محافظة الدقهلية منال عوض وزيرة التنمية المحلية

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