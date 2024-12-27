حملات لاسترداد أراضي أملاك الدولة بالأقصر

شن حجازى النحاس، نائب رئيس رئيس مركز ومدينة أرمنت بالبر الغربي لمحافظة الأقصر حملة لاسترداد أراضي أملاك الدولة من الملفات غير الجادة وغير الصالحة بعد رفضها من المساحة العسكرية ولجنة البت.

حملات استرداد الأراضي في الأقصر

والأراضي المستردة بمساحة 186 ألفا و900 متر، وتم تسليم الأراضي المستردة لرؤساء القرى للتحفظ عليها وتحرير الكارت الذهبي لها وتسليمه للمنظومة.

وفي إطار الحفاظ على الرقعة الزراعية وإزالة التعديات عليها في المهد، تم ردم أعمال حفر شروع في صب قواعد خرسانية على أرض زراعية بمساحة 350 مترا مربعا، كما تم إزالة أخرى في المهد للشروع في أعمال حفر أساس مسلح داخل الحيز العمراني بدون ترخيص على مساحة 175 مترا مربعا تقريبا بقرية الرزيقات قبلي.



جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وبحضور مدير الإدارة الزراعية ورؤساء قريتي المحاميد والرزيقات ومسئول المتابعة ومسئولى أملاك الدولة بالقرى.



تمت الحملة بمشاركة قوة تأمين من مركز شرطة أرمنت ومعدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت، جاء ذلك فى إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بشأن تنفيذ أعمال إزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وتنفيذا لتعليمات العميد أحمد الهواري رئيس مركز ومدينة أرمنت.

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