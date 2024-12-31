عضو مجلس الأهلي: تمنيت فوز زيزو بأفضل لاعب في أفريقيا لهذا السبب

الأهلي، قال محمد الغزاوي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، إنه كان يتمنى حصول حسين الشحات على جائزة أفضل لاعب في قارة افريقيا.

زيزو ابن بلدنا

وتابع الغزاوي في تصريحات تليفزيونية: "عندما وصلنا لحفل الأفضل في القارة علمنا أن المنافسة بين زيزو لاعب الزمالك وويليامز حارس صن داونز لذلك كنت وبدون شك أتمنى أن يحصل عليها زيزو لأنه إبن بلدنا".

محمد الغزاوي عضو مجلس إدارة الأهلي، فيتو

الأهلي أفضل ناد في إفريقيا

وأردف محمد الغزاوي:" ببساطة كمصري كنت أتمنى أن أرى ابن بلدي يتوج على المسرح ويكون أفضل لاعب في افريقيا وكنت أتمنى أيضًا حصول الأندية واللاعبين المصريين على كل الجوائز في حفل الكاف وهذا شعور طبيعي بكل تأكيد".

واختتم:" سعيد بتمثيل الأهلي في حفل الأفضل للاتحاد الافريقي بكل تأكيد وتتويج النادي بأفضل نادٍ في القارة وأتمنى أن تتكرر".

تحقيق أمنيات أعضاء الأهلي وجماهيره

وأضاف:" عملنا في مجلس إدارة النادي الأهلي في 2024 على تحقيق امنيات أعضاء النادي والجماهير لجعلهم دائمًا فخورين بناديهم وأتمنى أن يكون عام 2024 حققنا خلاله أكبر قدر من طموح جمهورنا وأعضاء النادي وفي نفس الوقت أكيد هناك أخطاء وجزئيات نحتاج أن نحسنها".

واختتم:"تنتظرنا مهام أصعب في 2025 بكل تأكيد خاصًة وأننا سنشارك في كأس العالم للأندية بشكلها الجديد في الولايات المتحدة الأمريكية".

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