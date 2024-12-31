الأهلي ضيفا على بلوزداد، مواجهات نارية بالجولة الرابعة في دوري أبطال أفريقيا

ينتظر عشاق كرة القدم في مصر وإفريقيا منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الجاري 2024-2025.

ويحل الأهلي ضيفًا على شباب بلوزداد بـ"ملعب 5 جويلية 1962" ضمن منافسات الجولة الرابعة.

مواجهات نارية بالجولة الرابعة في دوري أبطال أفريقيا

الجمعة 3-1-2025

الأهلي ضد شباب بلوزداد في تمام الساعة 9 مساء

السبت 4-1-2025

يانج أفريكانز ومازيمبي في تمام الساعة 3 مساء

أورلاندو بايتس وستاد أبيدجان في تمام الساعة 6 مساء

الجيش الملكي ويونيون في تمام الساعة 9 مساء

الرجاء وصن داونز في تمام الساعة 9 مساء

الأحد 5-1-2025

ساجرادا ودوجليبا في تمام الساعة 6 مساء

بيراميدز والترجي في تمام الساعة 6 مساء

الهلال ومولودية الجزائر في تمام الساعة 9 مساء

قائمة الأهلي أمام شباب بلوزداد

واستقر مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على قائمة الفريق المسافرة إلى الجزائر؛ من أجل مواجهة شباب بلوزداد الساعة 9 مساء الجمعة المقبل بـ"ملعب 5 جويلية 1962" ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

حراسة المرمى: محمد الشناوي- مصطفى شوبير- حمزة علاء.

خط الدفاع: يحيى عطية الله- أشرف داري- كريم الدبيس- رامي ربيعة- ياسر إبراهيم- خالد عبد الفتاح- أكرم توفيق.

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا- مروان عطية- إمام عاشور- مصطفى أبو الخير- عمرو السولية- كريم وليد- عمر الساعي- محمد مجدي أفشة- بيرسي تاو- حسين الشحات.

خط الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا- وسام أبوعلي - سمير محمد.

طاقم حكام مباراة الأهلي وشباب بلوزداد

حكم الساحة: عمر عبد القادر أرتان

المساعد الأول: حمزة حاجي عبدي

المساعد الثاني: موليد راجي علي

الحكم الرابع: أحمد حسن حسين أحمد

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.