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رياضة

المستبعدون من قائمة الأهلي أمام شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا

الأهلي
الأهلي

استقر مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على قائمة الفريق المسافرة إلى الجزائر؛ من أجل مواجهة شباب بلوزداد الساعة 9 مساء الجمعة المقبل بـ"ملعب 5 جويلية 1962" ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

واستبعد كولر من قائمة الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد كلا من: عمر كمال ويوسف أيمن ورضا سليم وعلي معلول وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني ومصطفى مخلوف ومحمد عبد الله. 

قائمة الأهلي أمام شباب بلوزداد 

حراسة المرمى: محمد الشناوي- مصطفى شوبير- حمزة علاء.

خط الدفاع: يحيى عطية الله- أشرف داري- كريم الدبيس- رامي ربيعة- ياسر إبراهيم- خالد عبد الفتاح- أكرم توفيق.

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا- مروان عطية- إمام عاشور- مصطفى أبو الخير- عمرو السولية- كريم وليد- عمر الساعي- محمد مجدي أفشة- بيرسي تاو- حسين الشحات.

خط الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا- وسام أبوعلي - سمير محمد.

طاقم حكام مباراة الأهلي وشباب بلوزداد 

حكم الساحة: عمر عبد القادر أرتان
المساعد الأول: حمزة حاجي عبدي
المساعد الثاني: موليد راجي علي
الحكم الرابع: أحمد حسن حسين أحمد

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مارسيل كولر شباب بلوزداد دوري أبطال أفريقيا الأهلي عمر كمال

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