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رياضة

تعليق عضو مجلس إدارة الأهلي على الفوز بجائزة أفضل نادٍ في إفريقيا

محمد الغزاوي, فيتو
محمد الغزاوي, فيتو

علق محمد الغزاوي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي علي فوز القلعة الحمراء بجائزة أفضل ناد في إفريقيا لعام 2024. 

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم - كاف، عن فوز النادي الأهلي بجائزة أفضل ناد في أفريقيا، خلال الحفل الذي يقام مساء اليوم الإثنين، في مدينة مراكش المغربية، لتوزيع جوائز الأفضل.

وقال  الغزاوي: أتمني أن يعود الأهلي العام القادم لنفوز بالجائزة مرة اخري للمرة الثالثة على التوالي، وأعلم أن ذلك يتطلب مننا علمنا كبيرًا لنحققه ونحن سنفعل ذلك. 

وأضاف " أهنئ جماهير الأهلي ودايما ما كانوا هما السند الأول لتحقيق النجاح والانتصارات واليوم لابد ان يكونوا فخروين بالأهلي "الاهلي اعظم نادي في الكون".

وتواجد محمد الغزاوي عضو مجلس إدراة النادي الأهلي حفل توزيع جوائز الأفضل، المقام من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، اليوم الإثنين، في مدينة مراكش المغربية.

المتنافسون على أفضل ناد في أفريقيا

ويتنافس ناديا  الأهلي والزمالك على جائزة أفضل ناد بإفريقيا لعام 2024، بالإضافة صن داونز الجنوب إفريقي.

المتنافسون على جائزة أفضل لاعب داخل أفريقيا 2024

ويتنافس على جائزة أفضل لاعب داخل أفريقيا لعام 2024 كل من: حسين الشحات لاعب النادي الأهلي وأحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، والحارس الجنوب أفريقي رونوين ويليامز حارس صن داونز.

المتنافسون على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا 2024

ويتنافس على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2024 كلا من:  الإيفواري سيمون أدينجرا لاعب برايتون الإنجليزي، الغيني سيرهو جيراسي لاعب بوروسيا دورتموند الإلماني، المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان، النيجيري أديمولا لوكمان لاعب أتالانتا والجنوب إفريقي رونوين ويليامز حارس ماميلودي صن داونز.

القائمة النهائية لأفضل لاعب أفريقي شاب

ضمت القائمة النهائية لأفضل لاعب أفريقي شاب 2024، الإيفواري كريم كوناتي (سالزبورج النمساوي)، والسنغالي لامين كامارا (موناكو الفرنسي)، والإيفواري عمر دياكيتي (رين الفرنسي).

القائمة النهائية لأفضل حارس مرمى أفريقي 2024

وتم ترشيح 3 نجوم للفوز بجائزة أفضل حارس مرمى أفريقي وهم: الكاميروني أندريه أونانا (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، والإيفواري يحيى فوفانا (آنجيه الفرنسي)، ورونوين وليامز (صنداونز).

القائمة النهائية لأفضل مدير فني للرجال

وتواجد بقائمة المرشحين لجائزة أفضل مدير فني لفرق الرجال كل من: الفرنسي سيباستيان ديسابر (منتخب الكونغو الديمقراطية)، والإيفواري إيمرسي فايي (منتخب كوت ديفوار)، والبلجيكي هوجو بروس (منتخب جنوب أفريقيا).

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محمد الغزاوي النادي الأهلي الأهلي الاتحاد الافريقي لكرة القدم زيزو

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