مدير صحة العاشر من رمضان تتابع سير العمل بالمراكز الطبية التابعة

قامت اليوم الخميس الدكتوره هدى مصطفى ناجى مديرة الإدارة الصحية بالعاشر من رمضان بمحافظة الشرقية والفريق الإشرافى بالإدارة بالمرور على مركز طبى الحى ١٥ القديم، لمتابعة انتظام سير العمل بالمركز، والخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديده لبناء الإنسان".

التأكد من صلاحية الادوية والمستلزمات بغرفة الطوارئ

حيث قامت بالمرور أولا على غرفة الطواريء وتم التأكد من صلاحية الأدوية والمستلزمات بدولاب الطواريء، وتم مناظرة سجلات الطواريء ووجدت بأنها مستكمله بطريقه صحيحه وتوجهت بعد للصيدليه وتم فحص التذاكر ووجد أن بعضها غير مستوفاة الوصفة الطبية وتم التنبيه بإستكمالها بطريقه صحيحه، وتم التأكد من ختمها بختم الملفات والمبادرات.

توجيهات وزير الصحة وتعليمات وكيل الوزارة

جاء ذلك بناءا على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان والدكتور هانى جميعه وكيل وزارة الصحه بالشرقيه بالمرور المستمر على المراكز الطبيه لتفقد الخدمات الصحيه المقدمه للمواطنين.

عمل الاجهزة وعمل الصيانة الدورية

كما تابعت أيضا خدمات عيادة الأسنان، وتم التأكد من كفاءة عمل الأجهزة وعمل الصيانه الدوريه فى حال وجود أعطال وتم التنبيه بالعمل على زيادة تفعيل الحشو وخدمات الأسنان، وتفقدت غرفة ملفات طب الأسرة بالمركزوتم فحص بعض الملفات وتم التنبيه بتحرى الدقه فى كتابة الفحص الشامل وإستكمال الإمضاءات ثلاثية.

مناظرة السجلات ومناقشة السلبيات

كما قامت أيضا بمناظرة سجلات متابعة الطفل وسجلات المشورة والتأكد من تفعيل المشوره الخاصه بمبادرة الألف يوم الذهبيه، وتم التأكد من الإلتزام بتطبيق سياسات مكافحه العدوي وسياسات السلامه والصحه المهنيه وتوافر كافة المستلزمات لاستمرار تقديم الخدمات الصحية بكفاءة.

الاجتماع بفريق الاشراف لبيان االسلبيات

وفى نهاية المرور تم الإجتماع بفريق الإشراف بالإدارة ومديرة المركز ورئيسة التمريض لمناقشة بعض السلبيات والعمل على حلها وتم تقديم الشكر لمديرة المركز والفريق الطبى بالمركز.

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