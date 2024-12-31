مطران يكشف كواليس لقاء أحمد الشرع مع وفد الطائفة المسيحية في دمشق

التقى أحمد الشرع، أحد قادة الإدارة السورية الجديدة، اليوم بوفد من الطائفة المسيحية في العاصمة دمشق، في إطار جهود تعزيز التواصل مع مختلف الأطياف السورية.

هواجس الطائفة المسيحية فى سوريا

ووصف المطران رومانوس الحناة، لقاء وفد الطائفية المسيحية مع أحمد الشرعي الإيجابي، حيث تم خلاله مناقشة هواجس الطائفة المسيحية بشأن مستقبل البلاد.

وقال المطران: "نقلنا إلى الشرع تطلعاتنا وقلقنا حول بناء سوريا المستقبل، وقد قدم لنا وعودًا نثق بأنها ستتحقق مع مرور الوقت".

أحمد الشرع، فيتو

وأشار المطران إلى أن جميع السوريين ينتظرون تأسيس دولة قائمة على القانون والدستور الذي يمثل كافة مكونات الشعب السوري دون استثناء.

يأتي هذا اللقاء بين أحمد الشرع ووفد الطائفة المسيحية بدمشق، في إطار مساعي الإدارة الجديدة لبناء حوار وطني شامل يضمن تمثيل كافة الفئات الاجتماعية والدينية في مستقبل البلاد.

أحمد الشرع يستقبل وفد من الطائفة المسيحية

استقبل قائد الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع، اليوم الثلاثاء، وفدا من الطائفة المسيحية في مدينة دمشق، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا".

وكان أحمد الشرع المعروف بـ الجولاني، قد أكد في مقابلة مع صحيفة "التايمز" البريطانية، نشرت مؤخرا، أنه "التقى برؤساء الأقليات ومن بينهم مسيحيون ودروز، لطمأنتهم".





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