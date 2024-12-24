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خارج الحدود

مسيحيو سوريا يتظاهرون في دمشق للتنديد بحرق شجرة الكريسماس (فيديو)

مسيحيو سوريا، فيتو
مسيحيو سوريا، فيتو

شهدت عدة أحياء مسيحية في العاصمة السورية "دمشق" اليوم، مظاهرات غاضبة احتجاجا على إحراق شجرة عيد الميلاد بالقرب من مدينة حماة.

مظاهرات المسيحيين في سوريا للتنديد بحرق شجرة الميلاد

وجاءت مظاهرات مسيحيي سوريا، بعد يوم من انتشار مقطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي يظهر فيه مقاتلون من الجنسية الشيشانية وهم يشعلون النار في شجرة عيد الميلاد بمدينة السقيلبية، ذات الغالبية المسيحية الأرثوذكسية في محافظة حماة، الأمر الذي أثار موجة من الاستنكار في أوساط المواطنين.

 

وتجمع المتظاهرون المسيحيون، بشكل عفوي من مختلف الأحياء المسيحية وغير المسيحية للتعبير عن استيائهم وقلقهم، وذلك بعد نحو أسبوعين من سقوط الرئيس بشار الأسد على يد تحالف من الفصائل المعارضة المسلحة، والذي سيطر على السلطة في البلاد بقيادة أبو محمد الجولاني الذي أصبح يستعمل اسمه الحقيقي أحمد الشرع.

مسيحيو سوريا يتظاهرون بالصلبان الخشبية وعلم الثورة

ورفع عدد من المتظاهرين صلبانا خشبية، بينما حمل آخرون علم الثورة الذي تبنته السلطات الجديدة، وقال أحد المتظاهرين لوكالة فرانس برس، "نزلنا إلى الشوارع لأن هناك الكثير من الطائفية والظلم ضد المسيحيين تحت شعار التصرفات الفردية".

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كما هتف المتظاهرون "نريد حقوق المسيحيين" أثناء سيرهم في شوارع دمشق باتجاه مقر بطريركية الروم الأرثوذكس في باب شرقي، وأضاف أحدهم "إما أن نعيش في بلد يحترم مسيحيتنا وبأمان كما كنا من قبل، أو يفتحوا لنا باب اللجوء الكنسي لنغادر إلى الخارج."

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