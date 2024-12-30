الشرع يستقبل وفدًا أوكرانيا برئاسة وزير الخارجية

التقي القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع، اليوم الإثنين، وفدًا أوكرانيًا برئاسة وزير الخارجية أندريه سيبيجا.

أوكرانيا ترسل وفدا إلى دمشق



وقبل وقت سابق من اليوم أفادت مصادر إعلامية بأن وفدا أوكرانيا رفيع المستوى يزور دمشق اليوم الإثنين للقاء قائد السلطة السورية الجديدة أحمد الشرع.

استعداد كييف لاستعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا

يأتي ذلك بعد أن أعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية الأسبوع الماضي عن استعداد كييف لاستعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا إذا تراجعت حكومتها الجديدة عن قرارات نظام بشار الأسد المتعلقة بالاعتراف بانضمام القرم ودونيتسك ولوجانسك وخيرسون وزابوروجيه إلى روسيا.

وقال الناطق باسم الخارجية الأوكرانية جيورجي تيخي للصحفيين الجمعة الماضية: "سنراقب كيف ستتصرف الحكومة الجديدة نحن نفهم أن نظام الأسد السابق اعترف بانتهاك سلامة أراضي أوكرانيا، ولهذا السبب تم قطع العلاقات الدبلوماسية وإذا تغيرت هذه السياسة، فسيتم اسئناف العلاقات الدبلوماسية".



وأضاف المتحدث الأوكراني أنه تم على مستوى رأس الوزارة إجراء اتصالات مع السلطات السورية الجديدة.

وفي تعليق على إعلان فلاديمير زيلينسكي أيضا عن قيام بلاده بإرسال 500 طن من دقيق القمح إلى سوريا ضمن البرنامج الإنساني الحبوب من أوكرانيا بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، شدد تيخي على أن هذه ليست خطوة منفصلة، بل جزء من سياسة أوسع تنبع من رغبة أوكرانيا الصادقة في مساعدة الشعب السوري" في وضعه الصعب.

وأكد المتحدث أنه إذا كان هناك استعداد متبادل لتطوير الحوار فإن كييف ستتخذ خطوات إضافية.

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