تفاصيل مكالمة وزير الخارجية ونظيره التركي لبحث تطورات الوضع في سوريا

أجرى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، في إطار متابعة تطورات الأوضاع في الجمهورية العربية السورية، اتصالًا هاتفيًا اليوم مع هاكان فيدان، وزير خارجية الجمهورية التركية.

وبحث الوزيران خلال الاتصال مستجدات الأوضاع على الساحة السورية، واتفقا على أهمية استمرار التنسيق القائم بينهما حول الأوضاع في المنطقة بشكل عام وفي سوريا بشكل خاص، وضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لدعم سيادة الدولة السورية ووحدة وسلامة أراضيها.

تبني عملية سياسية تفضي إلى إعادة الاستقرار

وتوافق الوزيران أيضًا على أهمية تبني عملية سياسية تفضى إلى إعادة الاستقرار وإنهاء المعاناة لأبناء الشعب السوري الشقيق.

وأكد عبد العاطى خلال الاتصال على الموقف المصري تجاه التطورات الأخيرة في سوريا فيما يتعلق بضرورة أن تكون العملية السياسية بملكية سورية خالصة دون أية تدخلات خارجية وتقطع الطريق أمام أية محاولة لاستغلال الأوضاع الحالية في البلاد للمساس بمصالح سوريا وسيادتها ووحدتها الإقليمية.

عملية سياسية شاملة وتعكس التنوع المجتمعي في سوريا

وشدد عبد العاطي على أهمية أن تكون هذه العملية السياسية شاملة وتعكس التنوع المجتمعي في سوريا، وأن ترتكز على عدم إقصاء أية أطياف وطنية، وتتبنى مفهوم المقاربة الشاملة التي ترمي إلى تمهيد الطريق لعودة الاستقرار إلى سوريا والاضطلاع بدورها في محيطها الإقليمي وعلى الصعيد الدولي.

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