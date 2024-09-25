الأربعاء 25 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

وزير الخارجية: جيش الاحتلال يستخدم سلاح التجويع والترويع في غزة

وزير الخارجية بدر
وزير الخارجية بدر عبد العاطي، فيتو

قال بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، إنّ الاستقطاب والانتقائية في التعامل مع التحديات الراهنة يفاقم حالة الاحتقان الدولي وعدم اليقين وصعوبة التنبؤ بما هو قادم، مواصلا: "فضلًا عن إخفاق النظام الدولي الحالي في التعامل مع جذور ومسببات الأزمات الراهنة".

قلق شديد يجتاح جيش الاحتلال.. 40 ألف مقاتل عربي ينتظرون تعليمات زعيم حزب الله.. الكشف عن مخطط نصر الله لاجتياح إسرائيل بريًا من الجولان.. وتل أبيب في مرمى النيران والسر في بيروت

ليسوا من النخبة.. 40 ألف مقاتل من 3 دول عربية ينتظرون أوامر نصر الله للهجوم على إسرائيل.. جيش الاحتلال يراقب بقلق.. واستهداف الموساد ينذر باقتراب الحرب


ماكينة الحرب الإسرائيلية

ولفت إلى أن ماكينة الحرب الإسرائيلية تحصد المزيد من الأرواح وتخلف الدمار وتُفاقم الوضع الإنساني في حرب انتقامية ضد قطاع غزة وأبنائه وبنيته التحتية ومنظومته الصحية، ومؤكدًا، أنه في هذه الحرب بقطاع غزة يستخدم فيها الجيش الإسرائيلي سلاح التجويع والحصار والترويع.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

وزير الخارجية الجيش الإسرائيلي غزة إسرائيل الضفة الغربية

مواد متعلقة

خبير عسكري يكشف ثغرة يعاني منها حزب الله في مواجهة إسرائيل(فيديو)

قلق شديد يجتاح جيش الاحتلال.. 40 ألف مقاتل عربي ينتظرون تعليمات زعيم حزب الله.. الكشف عن مخطط نصر الله لاجتياح إسرائيل بريًا من الجولان.. وتل أبيب في مرمى النيران والسر في بيروت

مدبولي: مصر حذرت مرارا وتكرارا من تداعيات العدوان الإسرائيلي على غزة

سي إن إن: يأس أمريكي من التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة

الأكثر قراءة

أول تعليق من نجيب ساويرس على عودة يوسف بطرس غالي ومشاركته في إدارة الاقتصاد

الزراعة تفجر مفاجأة عن سبب ارتفاع أسعار الطماطم 400% (فيديو)

بزيادة تصل لـ 1000 جنيه، ارتفاع أسعار الزيت الخام بالأسواق

تراجع أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 25/9/2024

لحظة فتح مفيض سد النهضة، خبير يكشف موعد انتهاء التدفق ويحذر السودان (فيديو)

محمد صلاح على الدكة، تشكيل ليفربول ضد وست هام في كأس الرابطة

بنودها ودور مصر بها، صحيفة أمريكية تكشف تفاصيل خطة واشنطن لوقف القتال

أرز عرابي.. ثورة جديدة في زراعة الأرز بمصر.. ويمكن أن يصل سعر الكيلو إلى جنيهات.. فما القصة!! (فيديو جراف)

منوعات

المزيد

ثور هائج يقتل ويصيب عددا من الأشخاص في إسبانيا

للمرة الثانية ناسا تؤجل إطلاق مركبة Crew Dragon مع رائد فضاء روسي

فقدان متسلق إنجليزي في جبال الألب منذ أسابيع وجهود مكثفة للبحث عنه

على رقعة الشطرنج، صراع جديد بين روسيا وأوكرانيا في الألعاب الرياضية

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الأربعاء 25-9-2024

سعر طن القصدير اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024 بالبورصات العالمية

سعر الأرز اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024 بالأسواق

استقرار أسعار السكر اليوم الأربعاء 25-9-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أرز عرابي.. ثورة جديدة في زراعة الأرز بمصر.. ويمكن أن يصل سعر الكيلو إلى جنيهات.. فما القصة!! (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ملتقى الجامع الأزهر: المتصوف الحق هو الذي يتبع تعاليم كتاب الله وسنة رسول الله

تفسير رؤية دخول السجن في المنام وعلاقته بالفقر والهم والحزن

خالد الجندي عن عمليات التجميل: بعضها فعل شيطاني واعتداء على بنيان الرب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية