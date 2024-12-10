الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

مصر تدعو لتدشين عملية سياسية شاملة في سوريا

بدر عبد العاطى وزير
بدر عبد العاطى وزير الخارجية، فيتو

واصلت مصر متابعتها للتطورات التي تشهدها الجمهورية العربية السورية الشقيقة، داعية لتدشين عملية سياسية شاملة.

 

تكاتف جهود كل أبناء سوريا لتدشين عملية سياسية شاملة

وأكدت مصر أن هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ سوريا تتطلب تكاتف جهود كل أبنائها لتدشين عملية سياسية شاملة ذات ملكية وطنية سورية خالصة دون إملاءات أو تدخلات خارجية، تحافظ وتدعم وحدة واستقرار سوريا وشعبها بكل مكوناته وشرائحه، وتتبنى مقاربة شاملة وجامعة لكافة القوى الوطنية السورية، وتنسجم مع قرار مجلس الأمن ٢٢٥٤، بما يفسح المجال أمام مشاركة كافة السوريين في رسم المستقبل وإعادة بناء مؤسسات الدولة في سوريا الشقيقة، وعودتها لاستعادة المكانة التي تستحقها في النظامين العربي والدولي.

إنجاح العملية السياسية الشاملة


كما أكدت مصر حرصها على التواصل مع الأشقاء في سوريا، وبذل كل الجهد لإنجاح العملية السياسية الشاملة التي تحقق طموحات الشعب السوري الشقيق، وتقطع الطريق على أي محاولة لاستغلال الأوضاع الحالية للمساس بسيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها، وتهيئ الظروف الملائمة لبدء مرحلة إعادة الإعمار والعودة الطوعية والآمنة والكريمة للاجئين والنازحين السوريين إلى ديارهم.
 

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سوريا مصر وسوريا التدخلات الخارجية فى سوريا

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