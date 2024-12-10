الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

وزير الخارجية: لا نقبل تدخلات خارجية تمس السيادة السورية

وزير الخارجية بدر
وزير الخارجية بدر عبد العاطي، فيتو

قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، إن موقف مصر من الأزمة السورية واضح ويعتمد على الانحياز لإرادة الشعب السوري والمتابعة الدقيقة لما يجري يوميًا.

الانتقال السلمي في سوريا

وأضاف عبد العاطي، خلال لقائه بقناة "إكسترا نيوز"، على هامش زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أيرلندا: "نأمل أن تكون عملية الانتقال في سوريا سلسة وسلمية، مع ضرورة إطلاق عملية سياسية شاملة لا تُقصي أحدًا، وتعبّر عن التنوع المجتمعي والديني والطائفي والعرقي في البلاد، يجب أن يكون جميع الأطراف ممثلين في هذه العملية الانتقالية التي يجب أن تكون ملكًا خالصًا للسوريين".

 

تفاصيل مكالمة وزير الخارجية ونظيره التركي لبحث تطورات الوضع في سوريا

مصر تدعو لتدشين عملية سياسية شاملة في سوريا

السيادة السورية 

وتابع: "لا يمكن السماح لأي طرف خارجي بالتدخل لتحقيق مكاسب على حساب السيادة السورية أو وحدة أراضيها".

وواصلت مصر متابعتها للتطورات التي تشهدها الجمهورية العربية السورية الشقيقة، داعية لتدشين عملية سياسية شاملة.

 

تكاتف جهود كل أبناء سوريا لتدشين عملية سياسية شاملة
 

وأكدت مصر أن هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ سوريا تتطلب تكاتف جهود كل أبنائها لتدشين عملية سياسية شاملة ذات ملكية وطنية سورية خالصة دون إملاءات أو تدخلات خارجية، تحافظ وتدعم وحدة واستقرار سوريا وشعبها بكل مكوناته وشرائحه، وتتبنى مقاربة شاملة وجامعة لكافة القوى الوطنية السورية، وتنسجم مع قرار مجلس الأمن ٢٢٥٤، بما يفسح المجال أمام مشاركة كافة السوريين في رسم المستقبل وإعادة بناء مؤسسات الدولة في سوريا الشقيقة، وعودتها لاستعادة المكانة التي تستحقها في النظامين العربي والدولي.

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