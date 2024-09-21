وزير الخارجية: مصر ترفض أي سياسات أحادية تمس بوحدة الصومال
نقلت قناة القاهرة الإخبارية عن وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتور بدر عبدالعاطي، قوله:" إن التصعيد في المنطقة يرتبط بشكل أساسي بالقضية الفلسطينية".
وزير الخارجية يؤكد رفض القاهرة أي سياسات أحادية تمس وحدة الصومال
وأضاف وزير الخارجية:" أن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة السبيل الوحيد لخفض التصعيد بالمنطقة".
وأكد وزير الخارجية رفض القاهرة لأي سياسات أحادية تمس وحدة الصومال.
وشدد وزير الخارجية على أن قضية المياه مسألة وجودية بالنسبة لمصر وأن مصر ترفض أي إجراءات أحادية تقوم بها إثيوبيا للمساس بحصتنا المائية.
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