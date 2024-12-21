12 علامة مبكرة تدل على الحمل في الأشهر الأولى

تتنوع العلامات المبكرة للحمل، ويمكن أن تشمل غياب الدورة الشهرية، والغثيان، والتبول المتكرر، والتعب.

وغالبًا ما تكون أعراض الحمل المبكر وأعراض ما قبل الحيض متشابهة، وقد يكون من الصعب على السيدة معرفة ما إذا كانت حاملًا أو على وشك الدورة الشهرية، وأيضًا، لا تعاني بعض الحوامل من العلامات المبكرة النموذجية.

غالبًا ما يكون غياب دورة شهرية هي العلامة المبكرة الأكثر وضوحًا للحمل، وفقًا لموقع “Medical News Today” الطبي.

1. غياب الدورة الشهرية

غالبًا ما تكون هذه أول علامة تلاحظها السيدة، ولكن غياب الدورة الشهرية لا يشير دائمًا إلى الحمل.

قد تغيب الدورة الشهرية لأسباب عديدة، مثل التغييرات في أدوية منع الحمل أو فقدان الوزن المفاجئ، ويمكن أن يشير غياب الدورة الشهرية أيضًا إلى مشكلة صحية، مثل متلازمة تكيس المبايض.

2. الغثيان

الغثيان أثناء الحمل، أو غثيان الصباح، أمر شائع، ويبدأ هذا في وقت مبكر يصل إلى 4 أسابيع من الحمل.

بالنسبة لبعض السيدات، يخف هذا الألم مبكرًا، بينما تعاني منه آخريات طوال فترة الحمل، تعاني معظم الحوامل من بعض درجات الغثيان.

3. تغيرات الثدي

قد تحدث هذه التغيرات في غضون أسبوعين من الحمل، وتزداد كمية أنسجة الثدي استعدادًا لإنتاج الحليب، وتصبح أوردة الثديين أكثر وضوحًا، وقد تغمق الحلمات.

قد تشعر السيدة بوخز وألم وحساسية إضافية في الثديين والحلمات.

4. كثرة التبول

غالبًا ما تبدأ هذه التغيرات في وقت مبكر من الحمل، وتنتج عن تغيرات مختلفة، بما في ذلك:

توسع الرحم

التغيرات الهرمونية

زيادة حجم الدم

زيادة الدورة الدموية إلى الحوض

زيادة حجم الكلى

في وقت لاحق من الحمل، قد يؤدي ضغط الجنين والرحم المتناميين على المثانة إلى زيادة التبول بشكل متكرر وإلحاح.

5. التعب

التعب هو أحد أكثر أعراض الحمل المبكرة شيوعًا، وقد يكون أكثر شدة في الأسابيع الاثني عشر الأولى.

أثناء الحمل، ينتج الجسم المزيد من هرمون البروجسترون، وهذا ضروري لحمل صحي، ولكنه قد يساهم أيضًا في الشعور بالتعب.

بالإضافة إلى ذلك، يحتاج الجسم إلى ضخ المزيد من الدم إلى الجنين أثناء نموه، وهذا، إلى جانب زيادة المتطلبات البدنية في المراحل اللاحقة من الحمل، يمكن أن يؤدي إلى المزيد من التعب.

6. التشنجات

التشنجات الخفيفة دون نزيف شائعة في الأشهر الثلاثة الأولى، وقد تشبه تقلصات الدورة الشهرية، وتنتج عن توسع الرحم.

تميل الانتفاخات البطنية والإمساك وحموضة المعدة أيضًا إلى التطور في وقت مبكر من الحمل، وقد تستمر طوال فترة الحمل.

7. احتقان الأنف

يمكن أن تسبب التغيرات الهرمونية أثناء الحمل احتقان الأنف، وبينما يمكن أن يحدث هذا في وقت مبكر من الحمل، إلا أنه أكثر شيوعًا في الأشهر الثلاثة الأخيرة.

8. الرغبة الشديدة في تناول الطعام والنفور منه

تعد الرغبة الشديدة في تناول الطعام والنفور منه شائعة طوال فترة الحمل، وقد تكون نتيجة للتغيرات الهرمونية والجسدية، وليس تغير المتطلبات الغذائية.

لا يزال السبب الكامن وراء الرغبة الشديدة في تناول الطعام والنفور منه غير واضح، يوبحث الأشخاص المختلفون عن أطعمة مختلفة ويتجنبونها.

من المهم تناول كميات مناسبة من العناصر الغذائية والسعرات الحرارية.

9. تغيرات المزاج

يمكن أن تنبع التحولات المفاجئة في المزاج من التغيرات الهرمونية والتعب والإجهاد في بداية الحمل، ومن الطبيعي أن تشعر الحامل بحساسية عاطفية متزايدة وتقلبات مفاجئة في المزاج أثناء الحمل.

يمكن أن يسبب الحمل أيضًا انتكاسات لحالات الصحة العقلية الموجودة، مثل الاكتئاب والقلق.

10. الدوار

يمكن أن ينتج هذا عن مجموعة من العوامل، بما في ذلك:

تغيرات في الهرمونات

تغيرات في ضغط الدم وحجمه

اختلال التوازن بسبب تغيرات الوزن

فقر الدم الناجم عن نقص الحديد وقضايا صحية أخرى

وتشعر السيدة الشخص بالدوار بشكل أكبر عندما يغير وضعياته، مثل الوقوف بسرعة.

بينما قد يكون من المتوقع حدوث بعض الدوار، يجب على السيدة الاتصال بأخصائي الرعاية الصحية إذا استمر بعد الجلوس أو الاستلقاء.

11. الصداع

يعد الصداع شائع في بداية الحمل وقد ينتج عن تغيرات في الهرمونات.

عادةً لا يسبب الصداع أي ضرر للجنين، ومع ذلك، يمكن أن يكون الصداع أحد أعراض تسمم الحمل، والذي يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات خطيرة دون علاج.

12. النزيف

قد يكون النزيف شائعًا في بداية الحمل، ورغم أنه قد يكون غير ضار، يجب على الطبيب التحقيق في السبب.

يحدث نزيف الانغراس عندما يلتصق الجنين بجدار الرحم، ويمكن أن يسبب هذا نزيفًا خفيفًا أو بقعًا، وقد يحدث في الوقت الذي تتوقع فيه المرأة الدورة الشهرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.