أعجب ما سمعت هو ما قاله أحد مؤسسى الحزب الجديد وهو يعرف الناس به، فقد قال إن حزبه سوف يكون على مسافة واحدة بين الموالاة والمعارضة!



والعجيب أن الأحزاب تقام لكى تصل إلى السلطة لتنفيذ برنامجها والذى يميزها لدى الناخبين هو البرنامج، وعندما تصل إلى السلطة تصبح أحزابا حاكمة هدفها الاحتفاظ بالسلطة في كل انتخابات تخوضها، أما عندما لا تنال السلطة تصير أحزابا معارضة، أما الوقوف على مسافة واحدة بين الموالاة والمعارضة فهو أمر جديد في عالم السياسة والعمل الحزبى عندنا ولدى غيرنا!



أفهم أن يتقدم الحزب الجديد ببرنامج يسعى التميز به عن برامج كل الأحزاب القائمة، سواء كانت في الحكم أو المعارضة، لكننى لا أستوعب موضوع المسافة الواحدة بين الموالاة والمعارضة، خاصة وأن الحزب الجديد لم يتقدم ببرنامج مفصل له حتى الآن، وبالتالى لا نعرف ماذا سيكون مثلا نهجه في مجال الاقتصاد.

هل يتبنى سياسة إقتصاد السوق، وماذا سيفعل بالنسبة للدعم، وما موقفه من الاقتراض من الخارج، وماذا سيفعل لعلاج أزمة النقد الأجنبي، وهل سيمضي في تخفيض دعم الطاقة والمنتجات البترولية، وهل سينفذ برنامج الاطروحات كما تفعل الحكومة الحالية أم ماذا، وماذا سيفعل للنهوض بالزراعة والصناعة؟ وهكذا هناك الكثير الذى يتضح من برنامج الحزب.



أما حكاية الوقوف على مسافة واحدة بين الموالاة والمعارضة فهو أمر ليس له سوى معنى واحد فقط، هو أن مواقف الحزب لن تتطابق لا مع الموالاة ولا مع المعارضة وإنما ستكون مواقف وسطية بين الموالاة والحكومة! وهذا أمر غريب وعجيب، فماذا سيفعل الحزب إذا توافقت مواقف أحزاب الموالاة والمعارضة؟! هل سيتوافق معها أم سيتخذ مواقف أخرى تتميز عنها؟



إن بداية أى عمل سياسى أو حزبى تبدأ برؤى يسعى القائمون لتنفيذها في إدارة البلاد، وهذا ما يحتاجه أى حزب جديد، فهذه الرؤى هى التى تميزه عن غيره من الأحزاب والقوى السياسية، وهذه الرؤى هى التى تحدد المسافة التى يقف عليها تجاه بقية الأحزاب والقوى السياسية.

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