ثورة ابن القرضاوي!

ظهر ابن القرضاوى فى فيديو وهو في باحة المسجد الأموي بدمشق محتفلا بما أسماه الثورة في سوريا ومعلنا الاستمرار في تحقيق الثورة فى السعودية والإمارات ومصر! وهذا الفيديو يعبر عن حالة الإخوان الآن بعد سيطرة هيئة تحرير الشام بقيادة الجولاني سابقا وأحمد الشرع حاليا..

فهم يعتبرون أنهم حققوا انتصارا في سوريا يشجعهم على المضى قدما لتحقيق مزيد من الانتصارات في المنطقة، بالاستيلاء على الحكم في عدد من دول المنطقة على رأسها مصر انطلاقا بالطبع من سوريا.. ولعل ذلك ما يمكن استنتاجه أيضا في الصورة التى جمعت أحمد الشرع مع أحد كوادر الإخوان المتهمين في قضية إغتيال المستشار هشام بركات النائب العام الأسبق!



فإن الإخوان يعتقدون أنهم بما شهدته سوريا قد فازوا بما هو أكثر من ملاذ آمن جديد أفضل من تركيا وقطر، أو قاعدة إنطلاق لعملياتهم ضد مصر.. ويشجعهم على ذلك الخلفية التاريخية لقادة سوريا الجدد، وهى الخلفية التى ارتبطوا فيها بتنظيم القاعدة وتنظيم داعش..

فضلا عن أن بعض التصرفات الرمزية التى تثير الشكوك فى قبولهم بأن تكون سوريا دولة مدنية تتسع لجميع مكونات الشعب السوري المتعددة والمتنوعة وليست دولة دينية أو ولاية فى دولة الخلافة الكبري، مثل تحريم الإحتفال بميلاد المسيح، وإلغاء إذاعة الأغانى العاطفية فى التليفزيون السوري والاكتفاء بالأناشيد الدينية، والقبول الضمنى بالتواجد العسكرى للقوات الاجنبية على الأراضي السورية!

ولعل ذلك هو سبب التريث المصري الملحوظ للانفتاح على الإدارة السورية الجديدة، وعدم إتخاذ خطوات تواصل معها مثلما فعل آخرون أرسلوا مبعوثين لهم إلى دمشق للقاء القادة الجدد لسوريا.. فعليهم أولا أن يثبتوا أنهم لن يبيحوا استخدام بلادهم قاعدة انطلاق للإخوان ضدنا كما يقول ابن القرضاوي!

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