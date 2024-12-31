أسباب ظهور حبوب حمراء بالجسم وطرق علاجها

هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى ظهور البقع أو الحبوب الحمراء على الجلد، لذا قد يكون من الصعب تحديد السبب الأساسي وراء ذلك، وقد يحدث تهيج الجلد نتيجة لعدة أسباب، مثل العدوى الحادة أو الحالة المزمنة.

وتكون أسباب ظهور بقع حمراء على الجلد كالآتي:

الصدفية الوردية

الصدفيّة الوردية هي حالة التهابية في الجلد تنتج طفحًا جلديًا أحمر، وعلى درجات البشرة الداكنة، قد يظهر هذا الالتهاب باللون الأحمر الداكن أو الأرجواني أو البني الداكن، السبب الدقيق غير معروف، لكن الباحثين يعتقدون أنه قد يأتي من عدوى فيروسية، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي

يُطلق على الطفح الجلدي أيضًا اسم طفح شجرة عيد الميلاد لأنه يبدأ عادةً ببقعة حمراء بيضاوية الشكل أكبر حجمًا تشبه شجرة عيد الميلاد قليلًا.

تظهر هذه البقعة الأكبر حجمًا أولًا ويمكن العثور عليها على الصدر أو الظهر أو البطن، وتسمى البقعة الأم، والبقع الأصغر التي تتكون على مناطق أخرى من الجسم تسمى البقع الابنة.

البقع بيضاوية الشكل، حمراء اللون، ومتقشرة أحيانًا مع حافة مرتفعة تشبه سعفة الرأس، وبالإضافة إلى الطفح الجلدي المثير للحكة، تشمل أعراض الصدفية ما يلي:

التهاب الحلق

الحكة التي تزداد سوءًا عندما يصبح الجلد دافئًا، مثل أثناء الاستحمام أو التمرين

الصداع

الحمى

علاج الصدفية الوردية

تختفي الصدفية الوردية عادةً من تلقاء نفسها ولا تحتاج إلى علاج، ولكن قد يرغب الشخص في استخدام العلاجات المنزلية لتخفيف الحكة، مثل غسول الكالامين أو حمام الشوفان.

طفح الحرارة

يتشكل طفح الحرارة عندما تسد مسام الجلد أثناء التعرق، ويمكن أن يحدث أثناء التمرين أو عندما تكون في طقس حار أو رطب.

إذا تم منع العرق من الوصول إلى سطح الجلد، فقد تتكون كتل صغيرة تشبه البثور، وقد تكون حمراء أو مليئة بسائل شفاف، كما تسبب النتوءات حكة أو ألمًا.

غالبًا ما يتكون طفح الحرارة في المناطق التي يفرك فيها الجلد، مثل الإبطين، أو حيث تفرك الملابس الجلد، وعند الرضع، يمكن أن يتكون حول الرقبة.

علاجات طفح الحرارة

يختفي طفح الحرارة عادةً عندما يبرد الجلد، ويمكن علاج الأعراض المزعجة بالمراهم والكريمات، بما في ذلك غسول الكالامين لتخفيف الحكة وكريمات الستيرويد للحالات الأكثر خطورة.

التهاب الجلد التماسي

يمكن أن يتفاعل الجلد عندما يتلامس مع شيء إما مسبب للحساسية أو مهيج، والتهاب الجلد التماسي هو طفح جلدي يحدث بعد لمس مادة يعاني الشخص من حساسية تجاهها أو مادة قاسية على الجلد، مثل منتج تنظيف قوي.

يعتمد الإصابة بالتهاب الجلد التماسي أم المادة المسببة للحساسية أو ما يتعرض له الشخص، على سبيل المثال، يعاني معظم الأشخاص من حساسية تجاه نبات اللبلاب السام وسيصابون بطفح جلدي بعد لمسه.

قد تشمل الأعراض الشائعة لالتهاب الجلد التماسي ما يلي:

احمرار

شرى

تورم

حرق

حكة

بثور يمكن أن تتسرب

تقشر الجلد

علاج التهاب الجلد التماسي

يعتمد العلاج على سبب رد الفعل، وقد يتمكن المريض من الحصول على الراحة من الكريمات التي لا تستلزم وصفة طبية ومضادات الهيستامين، وإذا كان رد الفعل شديدًا، فقد يحتاج إلى الحصول على وصفة طبية.

القوباء المنطقية

القوباء المنطقية عبارة عن طفح جلدي مؤلم مع بثور يتطور على جانب واحد من الوجه أو الجسم، ويحدث بسبب فيروس الحماق النطاقي (VZV)، وهو نفس الفيروس الذي يسبب جدري الماء، وإذا كان الشخص قد أصيب بجدري الماء من قبل، يمكن أن يصبح الفيروس نشطًا بعد سنوات ويسبب القوباء المنطقية.

قبل ظهور الطفح الجلدي، قد يشعر المريض بالحكة أو الوخز في المنطقة، وعادة ما يشكل خطًا على الجانب الأيسر أو الأيمن من الجسم مع بثور مؤلمة تسبب الحكة وتقرحات في غضون 7 إلى 10 أيام.

الوقاية من الهربس النطاقي وعلاجه

نظرًا لأن الهربس النطاقي أكثر شيوعًا لدى كبار السن، توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) بأن يحصل الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 50 عامًا أو أكثر على لقاح لمنع الأعراض.

يتم علاج تفشي الهربس النطاقي بالأدوية المضادة للفيروسات لتقصير مدة ظهور الطفح الجلدي على الجسم، ويمكن أن تساعد مسكنات الألم وكريمات الحكة في تخفيف بعض الانزعاج.

حكة السباحين

حكة السباحين هي طفح جلدي ناتج عن التواجد في الماء الملوث بالطفيليات، وتصاب القواقع بالطفيلي وتنشره في البرك والبحيرات والمحيطات، وعندما يسبح الناس في الماء، يمكن أن تنتقل الطفيليات إلى جلدهم.

بالنسبة لبعض الناس، يمكن أن تؤدي هذه الطفيليات إلى حدوث رد فعل، وتسبب الحرقان والحكة وكذلك البثور أو البثور الحمراء الصغيرة.

علاج حكة السباحين

تختفي حكة السباحين عادةً من تلقاء نفسها في غضون أسبوع تقريبًا ولا تتطلب عادةً عناية طبية، وفي الوقت نفسه، يمكن أن تساعد الكريمات المضادة للحكة في تقليل الأعراض.

سعفة القدم

سعفة القدم عبارة عن طفح جلدي أحمر متبقع له حدود مرتفعة في نمط دائري حوله، ويحدث بسبب فطر ويمكن أن يظهر في أي مكان من الجسم.

ينتج قدم الرياضي عن هذا الفطر الذي يحدث على القدمين، وحكة جوك هي ما يحدث عندما يؤثر الفطر على الفخذ، سعفة القدم معدية أيضًا، لذلك يمكنك نشرها للآخرين.

سعفة الرأس

لا يختفي هذا الطفح الجلدي إلا بعد القضاء على الفطريات، ويمكن للطبيب تشخيص سعفة الرأس ووصف الأدوية المضادة للفطريات لعلاجها.

التهاب الجلد التأتبي

التهاب الجلد التأتبي هو نوع شائع من الإكزيما، ويبدأ غالبًا عند الأطفال ويمكن أن يختفي مع تقدم الطفل في العمر أو يتفاقم طوال فترة حياة البالغين.

الباحثون غير متأكدين من سبب حالة الجلد، فقد يكون وراثيًا أو قد يكون رد فعل مبالغ فيه من الجهاز المناعي لشيء يتلامس معه الجسم.

يمكن أن يكون التهاب الجلد التأتبي حكة ومؤلمة. يصبح الجلد جافًا وأحمر اللون ومتشققًا، وإذا تم خدشه كثيرًا، يمكن أن تتشكل عدوى، مما يتسبب في ظهور بثور تتسرب منها سائل أصفر.

علاج التهاب الجلد التأتبي

يتضمن علاج التهاب الجلد التأتبي إدارة التوهجات والحفاظ على ترطيب الجلد، ويمكن للطبيب يصف كريمًا طبيًا لتقليل الأعراض.

الصدفية

الصدفية مرض مناعي ذاتي يتسبب في تكوين بقع متقشرة ومثيرة للحكة على جلد المرفقين والركبتين وفروة الرأس أو أي مكان آخر من الجسم، وتنمو خلايا الجلد بشكل أسرع من الطبيعي لدى الأشخاص المصابين بالصدفية، وهو ما يؤدي إلى تراكم سميك، وقد يكون هذا الأمر مزعجًا للغاية، ويسبب الحكة والحرق.

لا يعرف الباحثون على وجه التحديد ما الذي يسبب الصدفية، ومن المحتمل أن يكون مزيجًا من العوامل الوراثية والبيئية.

علاجات الصدفية

هناك عدة أنواع من الصدفية، وقد يبدو كل منها مختلفًا قليلًا، ويمكن للطبيب تشخيص الحالة والمساعدة في وضع خطة علاجية.

يمكن أن تشمل العلاجات الكريمات والأدوية التي يتم تطبيقها على الجلد، والعلاج بالضوء، والأدوية عن طريق الفم أو الحقن.

الطفح الجلدي الناتج عن الأدوية

يحدث الطفح الجلدي الناتج عن الأدوية عندما يعاني الجسم من رد فعل تحسسي تجاه دواء ما، ويمكن أن يكون هذا أي نوع من الأدوية، وليس فقط الأدوية الموضعية التي توضع على البشرة.

يمكن أن يتراوح الطفح الجلدي الناتج عن الأدوية من خفيف إلى شديد، وفي الحالات الشديدة، قد يحتاج الشخص إلى عناية طبية طارئة.

قد يبدو الطفح الجلدي مختلفًا اعتمادًا على الطريقة التي يتفاعل بها الدواء مع الجسم، على سبيل المثال، من المعروف أن بعض الأدوية تسبب نتوءات حمراء صغيرة، بينما قد تسبب أدوية أخرى تقشرًا أو بقعًا أرجوانية، ويمكن أن يكون أيضًا مثيرًا للحكة.

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