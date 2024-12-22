أسباب تورم الغدد الليمفاوية، ومتى تعد حالة طبية طارئة؟

يُطلق الأطباء على الغدد الليمفاوية الموجودة في المنطقة الخلفية من الجمجمة اسم "العقد الليمفاوية القذالية"، ويحدث تورم هذه الغدد الليمفاوية لأسباب مختلفة، مثل العدوى وأمراض الجلد، بما في ذلك الصدفية.

العقد الليمفاوية هي غدد صغيرة في الكلى أو بيضاوية الشكل في الجهاز الليمفاوي تلعب دورًا مهمًا في الاستجابة المناعية للجسم، وتقوم بتصفية البكتيريا وغيرها من الغزاة قبل أن تتمكن هذه العوامل الممرضة من العودة إلى مجرى الدم.

في معظم الأحيان، قد لا يلاحظ الأشخاص العقد الليمفاوية القذالية عندما تكون طبيعية الحجم، يصعب اكتشافها.

ومع ذلك، إذا كانت العقد الليمفاوية القذالية تقاوم مرضًا أو عدوى، فقد تكبر، ويتمكن الشخص من رؤيتها والشعور بها، وقد تكون مؤلمة أو حساسة عند لمسها.

عادةً، إذا تورمت العقد الليمفاوية القذالية فقط، فهذا يعني أن الشخص يعاني من نوع من العدوى أو الالتهاب في رأسه أو فروة رأسه، وفقًا لموقع “Medical News Today” الطبي.

أسباب تورم الغدد الليمفاوية

يمكن أن تؤثر مجموعة متنوعة من التهابات الجلد على فروة الرأس، مما قد يتسبب في تضخم الغدد الليمفاوية القذالية، في حالات نادرة، يمكن أن يكون تورم هذه الغدد الليمفاوية علامة على الإصابة بالسرطان.

وتشمل الأسباب الأكثر شيوعًا لتضخم الغدد الليمفاوية القذالية ما يلي:

العدوى البكتيرية

إذا كان لدى الشخص قطع أو جرح مفتوح في فروة رأسه، فقد تدخل البكتيريا إلى الجلد وتسبب عدوى، ويمكن أن يحدث هذا، على سبيل المثال، إذا خدش الشخص الجلد وكسره أو ضرب رأسه بشيء وجرح فروة الرأس.

وتسبب بكتيريا المكورات العنقودية الذهبية أو العقدية القيحية غالبية التهابات الجلد، وقد تتضخم الغدد الليمفاوية القذالية لأنها تجمع البكتيريا، وتشمل العلامات الأخرى لعدوى الجلد ما يلي:

احمرار حول الإصابة

تورم أو ألم أو دفء

خطوط حمراء في الجلد

تصريف أصفر أو قشرة

قروح تشبه البثور

وتختفي بعض التهابات الجلد البسيطة بالعناية المنزلية، والتي قد تتضمن تنظيف موقع العدوى بانتظام واستخدام مرهم مضاد حيوي للجلد.

ومع ذلك، يمكن أن تصبح بعض التهابات الجلد خطيرة، ويجب على الشخص مراجعة الطبيب إذا كان لديه علامات وأعراض عدوى لا تتحسن في غضون 2 - 3 أيام.

قمل الرأس

قمل الرأس عبارة عن حشرات صغيرة تلتصق بشعر الإنسان وتعض فروة الرأس، وتنتشر بسهولة، وعادة من خلال الاتصال المباشر بشعر شخص مصاب بقمل الرأس.

إذا أصيب الشخص بقمل الرأس، فقد يلاحظ حكة شديدة في فروة الرأس، وقد يؤدي الخدش المفرط إلى تقرحات مفتوحة وعدوى بكتيرية، مما قد يؤدي إلى تضخم الغدد الليمفاوية.

لتحديد ما إذا كان القمل موجودًا، يجب على الشخص البحث عن الحشرات الصغيرة أو بيضها (الصئبان) في الشعر وفروة الرأس، يتظهر القمل غالبًا خلف الأذنين وفي مؤخرة العنق، ويمكن أن يتراوح لون القمل من البني الفاتح إلى الأسود.

تستجيب معظم حالات القمل جيدًا للأدوية المتاحة دون وصفة طبية، ويمكن للطبيب تقديم معلومات حول خيارات العلاج الآمنة والفعالة.

الصدفية

الصدفية هي حالة من أمراض المناعة الذاتية تجعل الجلد يتجدد بسرعة كبيرة، وتؤدي هذه العملية المتسارعة إلى تراكم خلايا الجلد التي يمكن أن تسبب قشورًا وبقعًا حمراء مؤلمة وحكة.

تؤثر الصدفية عادةً على فروة الرأس، ولكنها تحدث أيضًا في مناطق أخرى من الجسم، بما في ذلك الوجه والقدمين وطيات الجلد.

وفقًا لتحالف الصدفية والتهاب المفاصل الصدفي، يمكن أن تسبب الصدفية على فروة الرأس تضخم الغدد الليمفاوية إذا كان الشخص يعاني أيضًا من عدوى بكتيرية أو خميرة على فروة الرأس.

لا يوجد علاج للصدفية، ولكن هناك العديد من الأدوية المختلفة المتاحة لعلاجها، ويجب على الشخص العمل مع طبيبه للعثور على أفضل علاج للمساعدة في السيطرة على الأعراض.

إذا لاحظ الشخص تضخم الغدد الليمفاوية، فيجب عليه زيارة الطبيب للتحقق من وجود عدوى.

سعفة الرأس

سعفة الرأس هي عدوى فطرية شديدة العدوى، وعندما تصيب فروة الرأس، تسمى سعفة الرأس، ويمكن أن تسبب سعفة الرأس تورم الغدد الليمفاوية القذالية، وتشمل العلامات الأخرى لسعفة الرأس على فروة الرأس ما يلي:

بقعة صلعاء واحدة أو أكثر على فروة الرأس

طفح جلدي يشبه الحلقة

حكة

عادةً ما تتطلب سعفة الرأس على فروة الرأس علاجًا مضادًا للفطريات عن طريق الفم لمدة 1-3 أشهر، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC).

الحصبة الألمانية

الحصبة الألمانية مرض معدي يحدث بسبب فيروس، وأدى لقاح الحصبة الألمانية إلى تقليل عدد الحالات بشكل كبير.

ويمكن أن تسبب الحصبة الألمانية تضخم الغدد الليمفاوية في الرأس والرقبة، بما في ذلك العقد القذالية، وتشمل الأعراض الأخرى للحصبة الألمانية:

حمى منخفضة الدرجة

سعال

التهاب الحلق

صداع

رشح الأنف

طفح جلدي يشبه الحصبة يظهر على الوجه ثم ينتشر

معظم الأشخاص الذين يصابون بالحصبة الألمانية يعانون من أعراض خفيفة، ومع ذلك، يمكن أن تسبب ضررًا خطيرًا للجنين، وبسبب هذا، يجب على النساء الحوامل الحصول على لقاح الحصبة الألمانية، ويجب عليهن التحدث إلى الطبيب إذا اعتقدن أنهن قد اتصلن بشخص مصاب بالحصبة الألمانية.

الورم الميلانيني

يمكن أن يؤثر سرطان الجلد هذا على أي منطقة من الجسم، بما في ذلك فروة الرأس، وإذا أثرت على فروة الرأس، فقد تتضخم الغدد الليمفاوية القذالية أثناء محاولتها تصفية الخلايا السرطانية، وتشمل علامات الورم الميلانيني بقعة أو شامة على الجلد تكون:

غير متماثلة (النصفان غير متطابقين)

غير متساوية مع حدود غير منتظمة

متعددة الألوان

كبيرة في القطر

أغمق في اللون من الشامات الأخرى

تتطور أو تتغير بمرور الوقت

يمكن أن يكون الورم الميلانيني مهددًا للحياة، وبالإضافة إلى ذلك، قد يكون من الصعب اكتشاف البقع على فروة الرأس إذا كان الشعر يغطيها، ويمكن لأي شخص يشعر بالقلق بشأن مخاطره أن يسأل الطبيب عن إجراء فحوصات جلدية منتظمة للكشف المبكر عن الورم الميلانيني.

علاج تورم الغدد الليمفاوية

يعتمد نوع العلاج للعقد الليمفاوية القذالية المتورمة على السبب، وقد تحتاج التهابات الجلد البسيطة فقط إلى رعاية منزلية، في حين قد تتطلب الالتهابات الأكثر تعقيدًا، مثل سعفة الرأس، وصفة طبية.

وتعود الغدد الليمفاوية القذالية عادة إلى طبيعتها بعد حصول الشخص على علاج للسبب الكامن وراء ذلك.

متى يجب زيارة الطبيب

عادة ما تكون الغدد الليمفاوية القذالية المتورمة علامة على وجود عدوى أو التهاب في فروة الرأس، وإذا لم تختف بعد عدة أيام أو حدثت جنبًا إلى جنب مع أعراض أخرى، مثل الحمى، فيجب على الشخص زيارة الطبيب.

يجب على أي شخص يلاحظ أن الغدد الليمفاوية الأخرى، مثل تلك الموجودة في الرقبة أو الفخذ، أصبحت متورمة أيضًا زيارة الطبيب.

عندما تتورم جميع الغدد الليمفاوية، فقد يكون هذا علامة على مرض في جميع أنحاء الجسم، مثل داء وحيدات النوى (mono)، أو حالة في الجهاز المناعي، مثل الذئبة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.