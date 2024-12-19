أسباب تشقق الكعبين، و6 علاجات منزلية لاستعادة نعومتها

تنتج تشققات الكعب عن جفاف الجلد وزيادة سمكه حول حافة الكعب، وتتضمن النصائح الخاصة بإدارتها استخدام مرطب، وارتداء الجوارب القطنية في السرير، ووضع ضمادة سائلة.

غالبًا ما تكون المشكلة الوحيدة في تشققات الكعب هي مظهرها، ومع ذلك، يمكن أن تسبب عدم الراحة أو الألم، وفي بعض الحالات، يمكن أن تكون الحالة شديدة إذا أصيبت الشقوق بالعدوى، وفقًا لموقع “Medical News Today” الطبي.

إذا كانت الشقوق في الكعب عميقة، فقد تكون مؤلمة، وتؤلم الشخص عندما يقف، وقد تنزف أحيانًا.

العلاجات المنزلية لتشققات الكعب

يمكن أن تساعد العلاجات المرطبة على شكل كريمات ومستحضرات ومراهم في الاحتفاظ بالرطوبة في الجلد، وقد يمنع هذا الجلد من الجفاف والتشقق، ويمكن أن تساعد علاجات الترطيب أيضًا في إصلاح الجلد المتشقق بالفعل.

في الحالات الخفيفة من تشقق الكعبين، قد يعمل الترطيب مرتين أو ثلاث مرات يوميًا على إصلاح المشكلة، ويمكن أن يساعد أيضًا الفرك برفق بحجر الخفاف ووضع مرطب.

قد تساعد الخطوات التالية في علاج تشقق الكعبين:

1. استخدام مرطب

تخترق المرطبات الجلد وتقلل من فقدان الماء، وتملأ الفجوات بين قشور الجلد، مما يجعل الجلد يشعر بالنعومة والمرونة، ويساعد على تقليل فقدان الماء في الجلد.

تخترق المرطبات الطبقة الخارجية من الجلد، وتجذب الماء من الهواء، وتحافظ على الرطوبة، كما تساعد على زيادة سعة الجلد المائية.

في الظروف الجافة، قد تسحب المرطبات الرطوبة من طبقات الجلد السفلية بدلًا من الغلاف الجوي، وقد يؤدي هذا إلى زيادة جفاف الجلد بشكل عام، وقد يساعد الجمع بين المرطب الانسدادي في حبس الرطوبة.

2. وضع مرطب انسدادي فوق المرطب

بمجرد امتصاص المرطب، ويمكن للناس وضع طبقة سميكة من مرطب انسدادي فوق المرطب قبل النوم مباشرة لحبس الرطوبة.

تغطي المرطبات الانسدادية الجلد بطبقة رقيقة تمنع تبخر الرطوبة من الطبقة الخارجية من الجلد.

وتتضمن أمثلة المرطبات الانسدادية ما يلي:

الفازلين

اللانولين

الزيوت

السيليكون

ويعد الفازلين المرطب الانسدادي الأكثر فعالية، حيث يقلل من فقدان الماء من الجلد الخارجي بنسبة تزيد عن 98 بالمائة.

على الرغم من أن المرطبات الانسدادية تعمل بشكل جيد لحبس الرطوبة، إلا أنها يمكن أن تكون دهنية ولزجة وفوضوية.

3. ارتداء جوارب قطنية

قد يساعد ارتداء جوارب قطنية 100% عند النوم بعد وضع الفازلين على الكعب في:

الحفاظ على الرطوبة

السماح لجلد الكعب بالتنفس

منع تلطيخ ملاءات السرير

يجب أن يصبح جلد الكعب أكثر نعومة بعد تكرار هذا الروتين لبضعة أيام.

4. وضع مادة تقشير الجلد على الجلد السميك

عندما يكون جلد الكعب سميكًا، قد يساعد وضع مادة تقشير الجلد على ترقيقه، بالإضافة إلى العلاجات الأخرى.

مادة تقشير الجلد هي مواد تعمل على ترقيق الجلد السميك، وتتسبب في ارتخاء الطبقة الخارجية من الجلد، وتساعد في إزالة خلايا الجلد الميتة، وتسمح هذه العملية للجلد بالاحتفاظ بمزيد من الرطوبة.

وتتضمن أمثلة مادة تقشير الجلد ما يلي:

أحماض ألفا هيدروكسي، مثل حمض اللاكتيك وحمض الجليكوليك

حمض الساليسيليك

اليوريا

وقد تكون المنتجات التي تحتوي على كل من مادة تقشير الجلد والمواد المرطبة هي الأكثر فائدة، على سبيل المثال، اليوريا هي مادة تقشير وترطيب تعمل على ترطيب وإزالة الجلد الجاف والمتشقق والسميك.

5. فرك الجلد السميك بلطف بحجر الخفاف

قد يساعد فرك حجر الخفاف بلطف على الكعب، بمجرد ترطيب الجلد، في تقليل سمك الجلد الصلب والمسامير.

يجب تجنب استخدام شفرات الحلاقة والمقصات لكشط وقطع الجلد، ولا ينبغي للأشخاص المصابين بمرض السكري أو الاعتلال العصبي استخدام أحجار الخفاف ويجب عليهم بدلًا من ذلك زيارة طبيب الأمراض الجلدية أو طبيب الأقدام.

6. استخدام ضمادة سائلة

يمكن استخدام الضمادات السائلة أو الهلامية أو الرذاذ لتغطية الجلد المتشقق، وقد توفر هذه الضمادات طبقة واقية فوق الشقوق، وتساعد في تقليل الألم، ومنع الأوساخ والجراثيم من دخول الجروح، وتساعد على التئام أسرع.

يجب على الأشخاص زيارة طبيب أمراض القدم أو طبيب الأمراض الجلدية إذا كانت كعوبهم متشققة بشدة، أو إذا لم يتحسن تشقق الكعب بعد أسبوع من العلاج الذاتي.

العلاجات الطبية لتشقق الكعب

في الحالات الشديدة من تشقق الكعب، أو إذا كانت الرعاية الطبية مطلوبة، فقد يقوم الطبيب بما يلي:

إزالة الجلد الميت

وصف عوامل تليين أو إزالة أقوى

وضع غراء طبي لإغلاق الشقوق

وصف مضاد حيوي إذا كان هناك عدوى

ربط الكعب بالضمادات

أسباب تشقق الكعب

عادة ما يتسبب الجلد الجاف في تشقق الكعب، وعندما يتم تطبيق الوزن والضغط على الوسادة الدهنية تحت الكعب، يتمدد الجلد جانبيًا، وإذا كان الجلد يفتقر إلى الرطوبة، فإنه يصبح صلبًا وأقل مرونة وعرضة للتشقق.

تتضمن الأسباب الأخرى:

الوقوف لفترات طويلة من الزمن، وخاصة على الأرضيات الصلبة

السمنة

الأحذية المفتوحة الظهر

الأحذية غير الملائمة

الاحتكاك من الجزء الخلفي من الحذاء

طريقة سيئة للمشي

الطقس الجاف والبارد

عوامل الخطر تشقق الكعب

تزيد بعض الحالات من احتمالية إصابة الأشخاص بجفاف الجلد وزيادة خطر تشقق الكعب، وتشمل هذه:

السمنة

مرض السكري

الصدفية

الأكزيما

القدم المسطحة

قدم الرياضي

الالتهابات الفطرية

نتوءات الكعب

قصور الغدة الدرقية

متلازمة شوغرن

التهاب الجلد الأخمصي عند الأطفال

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.