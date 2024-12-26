أعراض وأسباب الإصابة بالوردية، وطرق الوقاية من المضاعفات

الوردية هي اضطراب شائع يؤثر بشكل رئيسي على الجلد على الوجه، ويسبب احمرارًا في الأنف والذقن والخدين والجبهة، وبمرور الوقت، يمكن أن يصبح الأحمرار أكثر شدة، ويأخذ مظهرًا محمرًا، وقد تصبح الأوعية الدموية مرئية.

وفي بعض الحالات، تظهر الوردية على الصدر أو الظهر أو الرقبة، ويمكن أن تؤثر على العينين، مما يجعل الشخص يشعر بالتهيج وتبدو حمراء أو دامعة.

ويمكن للأشخاص المصابين بالوردية أيضًا تطوير نتوءات حمراء صلبة وبثور مليئة بالصديد، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي، كما يتسبب الاضطراب في أن يأخذ الأنف مظهرًا منتفخًا ومنتفخًا يسمى rhinophyma.

أسباب الإصابة بالوردية

لا يُعرف سبب الوردية، ولكن تم تحديد عناصر عملية المرض، إحدى النظريات هي أن الوردية قد تكون بسبب اضطراب في الجهاز العصبي الوعائي (الأعصاب والأوردة والشرايين) أو الجهاز المناعي، وهو سوس الجلد المجهري المسمى Demodex أكثر وفرة حيث يوجد الوردية وقد يساهم في هذه الحالة.

وأشارت الدراسات إلى وجود صلة وراثية بين الوردية وحالات صحية خطيرة أخرى مثل السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية والأمعاء.

ما هي عوامل الخطر للإصابة بالوردية؟

تؤثر الوردية على العديد من الأشخاص دون أن يدركوا ذلك، حيث تأتي الأعراض وتختفي، لذلك يعتقد العديد من الأشخاص المصابين بالوردية أنهم مصابون بحب الشباب أو حروق الشمس.

قد يكون الأشخاص الذين لديهم بشرة فاتحة ويميلون إلى الأحمرار بسهولة أكثر عرضة للإصابة بهذا الاضطراب، وتظهر الوردية بشكل أكثر شيوعًا بين النساء، لكن الرجال يميلون إلى ظهور أعراض أكثر شدة، ويكون أحد الأسباب المحتملة لذلك هو أن الرجال عمومًا يؤجلون العلاج الطبي حتى يتقدم مرض الوردية.

هل يوجد علاج للوردية؟

في حين لا يوجد علاج نهائي للوردية، فإن العلاج الطبي متاح للسيطرة على العلامات والأعراض أو عكسها.

أعراض الوردية

يمكن أن يختلف مظهر الوردية بشكل كبير من فرد إلى آخر، وفي معظم الأحيان، لا تظهر جميع العلامات والأعراض المحتملة، وتتضمن الوردية دائمًا واحدة على الأقل من العلامات الأولية التالية، وقد تتطور أيضًا علامات وأعراض ثانوية مختلفة.

تتضمن العلامات الأولية للوردية ما يلي:

احمرار الوجه، يعاني العديد من الأشخاص المصابين بالوردية من تاريخ من الاحمرار أو التورم المتكرر، وغالبًا ما يكون احمرار الوجه، الذي قد يأتي ويختفي، هو العلامة الأولى للاضطراب.

احمرار مستمر، قد يشبه احمرار الوجه المستمر احمرار الخدود أو حروق الشمس التي لا تختفي.

نتوءات وبثور، غالبًا ما تتطور نتوءات حمراء صلبة صغيرة أو بثور مليئة بالصديد في الوردية، وفي بعض الأحيان قد تشبه النتوءات حب الشباب، لكن الرؤوس السوداء غائبة، وقد يكون الجلد دهنيًا وحساسًا، وهناك حرق أو لسعة أيضًا.

أوعية دموية مرئية، تصبح الأوعية الدموية الصغيرة مرئية على جلد العديد من الأشخاص المصابين بالوردية.

تشمل العلامات والأعراض المحتملة الأخرى ما يلي:

تهيج العين، تكون العينان ملتهبتين وتبدوان دامعتين أو محتقنتين بالدم لدى بعض الأشخاص المصابين بالوردية، ويمكن أن تسبب هذه الحالة، التي تسمى الوردية العينية، أيضًا ظهور الشعيرة واحمرار وتورم الجفون.

يمكن أن تؤدي الحالات الشديدة، إذا تُركت دون علاج، إلى تلف القرنية وفقدان الرؤية.

الحرق أو الوخز، قد يحدث إحساس بالحرق أو الوخز على الوجه وقد يتطور أيضًا حكة أو شعور بالضيق.

المظهر الجاف، يكون الجلد المركزي للوجه خشنًا، وبالتالي يبدو جافًا جدًا.

البقع، قد تتطور بقع حمراء مرتفعة دون حدوث تغييرات في الجلد المحيط.

سماكة الجلد، في بعض حالات الوردية، قد يتكاثف الجلد ويتضخم من الأنسجة الزائدة، مما يؤدي إلى حالة تسمى ورم الأنف.

التورم، يمكن أن يحدث تورم الوجه بشكل مستقل أو يمكن أن يصاحب علامات أخرى للوردية.

علاج الوردية

قد يختلف علاج الوردية حسب العلامات والأعراض التي تظهر على الشخص، وتشمل العلاجات المستخدمة للوردية ما يلي:

الأدوية

في بعض الأحيان، يصف الأطباء أدوية فموية وموضعية لعلاج النتوءات والبثور والاحمرار المصاحبة للاضطراب، ويمكن للأدوية السيطرة على الحالة والحفاظ عليها في حالة هدوء (اختفاء العلامات والأعراض).

الإجراءات الجراحية

يمكن للأطباء إزالة الأوعية الدموية المرئية، والحد من كمية الاحمرار الشديد على الوجه، أو تصحيح تشوه الأنف في بعض الحالات.

الوقاية من الوردية

في حين أنه لا توجد طريقة لمنع الحالة، يمكن لمرضى الوردية تحسين فرصهم في الحفاظ على الهدوء من خلال تحديد وتجنب نمط الحياة والعوامل البيئية التي تؤدي إلى تفاقم الوردية، وتشمل بعض المحفزات ما يلي:

التعرض لأشعة الشمس/الرياح

الإجهاد العاطفي

الطقس الحار/البارد

ممارسة التمارين الرياضية الشاقة

استهلاك الكحول

المشروبات والأطعمة الساخنة

الأطعمة الحارة

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