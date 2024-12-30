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صحة ومرأة

لقاح روسي جديد يقضي على السرطان، وهذا موعد طرحه

لقاح، فيتو
لقاح، فيتو

كشفت أبحاث علمية جديدة أجراها علماء روس عن لقاح جديد يقضي على مرض السرطان.

 

وأوضحت تقارير صحفية روسية أن  لقاح mRNA الروسي قيد التطوير بناءً على التحليل الجيني لورم كل شخص لتحديد الطفرات التي تسمى المستضدات الجديدة وقد بدأ اللقاح في نوع من أنواع السرطان وهو سرطان الجلد. 

اكتشاف الطفرات الجينية في أقل من ساعة باستخدام الذكاء الاصطناع.

 

وبحسب تقارير إعلامية روسية، يمكن تخصيص اللقاح، حيث يتم اكتشاف الطفرات الجينية في أقل من ساعة باستخدام الذكاء الاصطناعي. 

وبحسب الصحف الروسية، سوف يتمكن الروس من الحصول على "لقاحات السرطان"  مجانًا اعتبارًا من عام 2025. 

التحليل الجيني لورم كل شخص على "منصة برمجية فريدة"

 

وتوضح الأبحاث العلمية  إن "لقاحات mRNA المخصصة" ستعتمد على التحليل الجيني لورم كل شخص على "منصة برمجية فريدة" لتحديد الطفرات التي تسمى المستضدات الجديدة.

ستعمل اللقاحات المخصصة بناءً على هذه المعلومات على تدريب الجهاز المناعي في الجسم على التعرف على الخلايا السرطانية واستهدافها.

 

ووفق الصحف الروسية، فإن أحد المعاهد الثلاثة المشاركة في البحث هو مركز جاماليا الوطني لأبحاث الأوبئة - وهو نفس المعهد الذي طور لقاح سبوتنيك V الروسي أثناء جائحة كوفيد-19.

 

 كيف تعمل لقاحات السرطان؟


على عكس اللقاحات الخاصة بالعدوى - حيث يتم إعطاء الحقن للأفراد الأصحاء لحمايتهم من المرض - يتم إعطاء لقاحات السرطان لأولئك الذين يعانون بالفعل من أنواع معينة من السرطان.

يقول الدكتور هاسموخ جين، أستاذ علم الأورام الطبية: "تتبنى لقاحات السرطان عدة طرق مختلفة - يمكن إعطاؤها بالاشتراك مع علاجات أخرى لتحقيق نتائج أفضل أو يمكن إعطاؤها  لمنع الانتكاس".

تحذير من الإثارة المبكرة بوجود علاج ضد جميع أنواع السرطان

 

وحذر جين من الإثارة المبكرة والتوقعات بوجود علاج شامل ضد جميع أنواع السرطان.

 وقال: "في حين كانت هناك عدة نجاحات، لا يوجد لقاح للسرطان يمكن أن يعمل ضد جميع أنواع السرطان، يمكن أن يعمل فقط على أنواع معينة من السرطان أو السرطانات ذات الطفرات المحددة".

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وأضاف: من وصف عمل العلماء الروس  يبدو أنهم يعملون بنفس المبدأ الذي يعمل عليه لقاح سرطان البنكرياس ويعمل عليه فريق من مركز ميموريال سلون كيترينج (MSK).

 

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