الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

صحيفة عبرية: حماس استعادت فجأة قدراتها في السيطرة على مناطق وسط غزة

حماس، فيتو
حماس، فيتو

أكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم، أن حركة حماس استعادت قدراتها العسكرية بمناطق وسط غزة.

حماس تستعيد قدراتها العسكرية في غزة

ونقلت الصحيفة العبرية عن مسؤولين غربيين تأكيدهم، أن حماس نجحت أخيرًا في استعادة معظم قدراتها بالسيطرة المدنية على مناطق بقطاع غزة.

وكشفت أن المناطق التي استعادت فيها حماس بعض قدراتها تقع وسط القطاع كالمواصي والنصيرات، كما استعادت فجأة جزءًا من قدراتها، وقضت على جهات إجرامية كانت تسرق القوافل، وهاجمت لصوصًا استولوا على مساعدات أمام أعين جنود إسرائيليين دون تدخلهم.

القسام تقتحم نقطة عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي

وكانت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أعلنت مساء اليوم، أن مجاهديها تمكنوا في إطار عملية مركبة من اقتحام نقطة عسكرية مستحدثة أقامها جيش الاحتلال في مخيم جباليا شمال قطاع غزة وأجهزوا من المسافة صفر على 5 جنود.

وأضافت كتائب القسام، أن مجاهديها أحرقوا خلال العملية دبابة "ميركافا" صهيونية وطاقمها، واستهدفوا جيبا عسكريا بداخله عدد من الجنود بالقنابل اليدوية وأوقعوهم بين قتيل وجريح.

تنبؤات لافندر وقرار الإنجيل، تفاصيل وحش ذكاء اصطناعي تطلقه إسرائيل لتدمير غزة

إعلام عبري: ضغوط مصرية قطرية لاستئناف مفاوضات غزة بطريقة أكثر جدية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حماس وسط غزة النصيرات جنود إسرائيليين القسام

مواد متعلقة

بلدية غزة: موجة الصقيع تقتل 7 فلسطينيين والأعداد مرشحة للزيادة

استشهاد 4 أسرى من قطاع غزة داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي

غرق المئات من خيام النزوح في غزة بسبب الأمطار (فيديو)

إيرلندا تدعو لوقف ذبح الأطفال في قطاع غزة
ads

الأكثر قراءة

أحمد الشرع يستعين بإرهابي مصري ويعينه جنرالا في الجيش السوري

أسماء المصابين في حادث انقلاب أتوبيس سياحي بطريق السويس

كامل الوزير يكشف مفاجأة عن ممدوح حمزة

الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار غدا

كامل الوزير: إحنا دلوقتي بنصنع الدولار بهذه الطريقة

كامل الوزير: الرئيس السيسي بياخد التمام يوميا وبيدينا حلول خارج الصندوق

مدرب إنبي: تشكيل الأهلي "ريحنا"وتعجبت من خروج مروان عطية

الصحة: 3 نصائح للوقاية من الإصابة بالفيروسات التنفسية المنتشرة في الفترة الحالية (فيديو)

منوعات

المزيد

الصين تعلن اكتمال بناء أطول نفق في العالم (فيديو)

القبض على مدرب كرة قدم بتهمة اغتصاب ابنته والتسبب في حملها

أسعار الجبنة بمناسبة رأس السنة في الهايبر ماركت (صور)

سيدة تفتح باب الطوارئ في الطائرة وتسير على الجناح بواشنطن

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم الإثنين 30/12/2024

سعر كيلو السكر بالمحلات اليوم الاثنين

كم سجل سعر كيلو الأرز بالأسواق اليوم الإثنين 30/12/2024 ؟

سعر النحاس بالأسواق اليوم الاثنين 30/ 12/ 2024

المزيد

انفوجراف

رسائل وزير الداخلية خلال اجتماعه مع مساعديه استعدادا لأعياد الميلاد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 31 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 31 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

من خواطر الشعراوي، هؤلاء يكون للشيطان سلطان عليهم (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية