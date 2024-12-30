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خارج الحدود

مصادر فى الاحتلال: أي صفقة مع حماس لن تمنع العودة إلى القتال

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مصادر في رئاسة الوزراء الإسرائيلية قولها: إن أي صفقة قد تبرم مع حركة حماس لن تُنهي الصراع القائم، مشيرة إلى احتمال العودة إلى القتال لاحقًا.

مصادر بالاحتلال تلمح لاستمرار العدوان على غزة

وأوضحت المصادر وفق الصحيفة العبرية، أن المفاوضات في حال حدوثها، تهدف إلى تحقيق أهداف مرحلية، لكنها لا تعني إنهاء التوتر المستمر بين الجانبين، مؤكدة أن الاستعدادات العسكرية ستبقى قائمة تحسبًا لأي تصعيد في المستقبل.

يأتي ذلك في ظل التوتر المتصاعد في المنطقة، مع استمرار المواجهات التي تلقي بظلالها على الأوضاع السياسية والأمنية.

وصول عدد الشهداء فى غزة إلى 45 ألفًا و541 شهيدًا

فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيانها الصادر اليوم الإثنين، عن ارتفاع حصيلة الإبادة الجماعية التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني إلى 45 ألفًا و541 شهيدًا، و108 آلاف و338 مصابًا منذ 7 أكتوبر 2023.


وارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، 3 مجازر جديدة بحق العائلات الفلسطينية في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، مما أسفر عن استشهاد 27 شخصا وإصابة 149 آخرين، وفق مصادر طبية.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة 

ولا تزال طواقم الإسعاف والدفاع المدني عاجزة عن الوصول إلى العديد من الضحايا العالقين تحت الأنقاض وفي الطرقات بسبب استمرار القصف الإسرائيلي.

وشهدت مناطق متفرقة من قطاع غزة اليوم الإثنين، هطول أمطار غزيرة تسببت في غرق مئات الخيام بمناطق النزوح.

غرق مئات الخيام بمناطق النزوح

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن النازحين، خاصة في  مناطق دير البلح ومواصي خانيونس جنوب القطاع، أمضوا ليلة قاسية داخل خيامهم التي ابتلعتها مياه الأمطار وعصفت بها الرياح.

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