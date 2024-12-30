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خارج الحدود

إعلام عبري: ضغوط مصرية قطرية لاستئناف مفاوضات غزة بطريقة أكثر جدية

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم، بممارسة ضغوط على الاحتلال لاستئناف مفاوضات غزة بطريقة أكثر جدية.

مصر وقطر تحاولان الضغط على حماس وإسرائيل

ووفق هيئة البث الإسرائيلية، أن الوسطاء مصر وقطر تحاولان الضغط على حماس وإسرائيل، لإجراء محادثات إضافية للتوصل إلى اتفاق.

تعهد رئيس الموساد بإعادة الأسرى من غزة 

فى ذات السياق، نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلية "الموساد" ديفيد برنيع قوله: إن "إعادة المختطفين -الأسرى- قيمة عليا، وهذا واجبي وسأعمل على ذلك".

مجازر الاحتلال الإسرائيلي فى قطاع غزة 

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع حصيلة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني إلى 45 ألفا و541 شهيدا، و108 آلاف و338 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

وقالت الوزارة، في بيانها الإحصائي اليومي، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد عائلات في قطاع غزة، وصل منها إلى المستشفيات 27 شهيدا و149 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة إلى وجود ضحايا تحت ركام المنازل المدمرة وفي الطرقات، لكن طواقم الدفاع المدني والإسعاف تعجز عن الوصول إليهم بسبب الاستهداف الإسرائيلي المتكرر لهم.

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مفاوضات غزة مصر وقطر الموساد ديفيد برنيع الاسري قطاع غزة

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