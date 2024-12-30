المشدد 7 سنوات لعاطل متهم بالاتجار بالهيروين وإحراز سلاح ناري في المرج

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 7 سنوات، وغرامة 150 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار في الهيروين وإحراز سلاح ناري وذخيرة بمنطقة المرج.

وتلقت مديرية أمن القاهرة، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات مفاده ضبط ا.ا عاطل،وبحوزته مواد مخدرة من مادة الهيروين بدائرة قسم المرج.

وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تبين أن المتهم عاطل ويمارس نشاطا آثما في الاتجار بالمواد المخدرة، وخاصة مخدر الهيروين.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن من القبض علي المتهم وبتفتيشه عثر بحوزته علي كيس بلاستيكي بداخله 30 لفافة من مخدر الهيروين وميزان رقمي وسلاح ناري وذخيرة من ذات العيار



وبمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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